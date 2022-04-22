Сетевое издание|18+|Пятница|22 апр 2022|09:04
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+7oC
+8oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенские росгвардейцы вернулись из командировки на Украину

Печать
Telegram

В ночь на 22 апреля пензенские росгвардейцы благополучно, без потерь, вернулись из служебной командировки на Украину. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Они в очередной раз доказали свой профессионализм и верность Родине, способность выполнять поставленные задачи в самых сложных условиях», - уточняется в телеграм-канале главы региона.

Там же опубликовано видео, на котором запечатлено прибытие росгвардейцев (их количество не уточняется). После командировки бойцов встретили жены с детьми.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля.

По данным Минобороны на 21 апреля, с начала операции уничтожены 140 украинских самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотников, 254 ЗРК, 2422 танка и других боевых машин, а также 266 установки РСЗО.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 
Гость||

А че они там делали?

Гость||

Слава Богу живы.

Гость||

Гость писал(a):

Слава Богу живы
теперь больше дубинок бить нас

Гость||

Мядали им дадут?

Гость||

Гость писал(a):

Слава Богу живы.
пока не лупили желать им плохого чисто по человечески не хорошо но и радоваться и благодарить Бога не вижу смысла, у них такая вот работа, я двор мету копейки получаю а они могут побить меня за бутылку пива после долго дня трудового, а они милоны получают но зато погонят туда с неизвестным исходом куда я точно не пойду

Гость||

Да и шут с ними

Гость||

Победа по русски - звучит гордо!

Перемога по украински - как будто наконец просрался...

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте