Пензенские росгвардейцы вернулись из командировки на Украину

22.04.2022 | 08:31

В ночь на 22 апреля пензенские росгвардейцы благополучно, без потерь, вернулись из служебной командировки на Украину. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«Они в очередной раз доказали свой профессионализм и верность Родине, способность выполнять поставленные задачи в самых сложных условиях», - уточняется в телеграм-канале главы региона.

Там же опубликовано видео, на котором запечатлено прибытие росгвардейцев (их количество не уточняется). После командировки бойцов встретили жены с детьми.

Президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля.

По данным Минобороны на 21 апреля, с начала операции уничтожены 140 украинских самолетов, 106 вертолетов, 512 беспилотников, 254 ЗРК, 2422 танка и других боевых машин, а также 266 установки РСЗО.