Пензенская районная больница снова принимает постояльцев дома-интерната

22.04.2022 | 20:30

На базе Пензенской районной больницы возобновили профилактические осмотры постояльцев Золотаревского дома-интерната для престарелых и инвалидов. Татьяна Сизоненко в числе тех, кому необходимо показаться врачу. С сердечными делами шутки плохи, говорит пенсионерка, поэтому визит к доктору решила не откладывать.

«У меня кардиостимулятор стоит. Меня привезли к кардиологу, а в пятницу повезут проверять прибор, чтобы он работал нормально», - рассказала постоялица Золотаревского дома-интерната для престарелых и инвалидов Татьяна Сизоненко.

Кому-то проводят ультразвуковое исследование, у других кровь на анализ берут - перечень медицинских процедур разнообразен. Между организацией здравоохранения и социальным учреждением действует соглашение о сотрудничестве.

«К каждому из жителей дома-интерната индивидуальный подход. Тут имеются и перенесенные заболевания, наличие сопутствующих, плюс жалобы, с которыми они обращаются. Максимально стараемся охватить всем необходимым», - сообщил заместитель главного врача Пензенской районной больницы Илья Панюхин.

Эти особые пациенты со своим жизненным багажом заболеваний нуждаются в постоянном наблюдении со стороны врачей. В доме-интернате помощь оказывают старшая медицинская сестра и санитары. Но и без посещения больницы не обходится.

«Если одного человека везем, то мы обращаемся в комплексный центр, где есть специальный автомобиль «Ларгус». Если у нас группа, то мы обращаемся в областной реабилитационный центр», - пояснил директор Золотаревского дома-интерната для престарелых и инвалидов Сергей Гришенев.

А оттуда присылают уже специализированный транспорт для перевозки маломобильной группы населения.

«Старость быстро наступила, а так все нормально», - отметил постоялец Золотаревского дома-интерната для престарелых и инвалидов Владимир Муненин.