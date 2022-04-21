В Покровском архиерейском соборе расписали потолок

21.04.2022 | 20:13

Со смиренный душой после Великого поста в обновленный храм. Впервые за 250-летнюю историю в Покровском архиерейском соборе был расписан потолок. Эту идею его настоятель Иоанн Яворский вынашивал давно, и вот по благословению владыки и с поддержкой прихожан в Пензу приехал московский художник, который за четыре седмицы украсил свод изображениями четырех евангелистов.

«Матфей, Марк, Лука и апостол Иоанн Богослов», - рассказал настоятель Покровского архиерейского собора г. Пензы протоиерей Иоанн Яворский.

Рядом с евангелистами изображены священные животные, о которых сказано в Библии, и ангел.

«По преданию святой православной церкви, когда апостолы писали Евангелие, то кому-то в виде льва ангел диктовал, что надо писать. Все это изображено в нашем храме. Одного евангелиста только я добавил, это мое желание - Лука, который написал икону Божией Матери», - сообщил Иоанн Яворский.

Московский художник попросил не называть для всех его фамилию, лучше пусть прихожане помолятся за раба Божьего Павла.

Также к Пасхе в собор привезли еще один киот. Он был изготовлен по заказу пензенской семьей. В него будут вставлены иконы Иоанна Воина и Ксении Петербуржской. Такие особо украшенные шкафчики для святых образов стали появляться в храме по инициативе верующих несколько лет назад.