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Общество

Студотряды региона выбрали лучшего кандидата в бойцы

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Студотряды региона искали лучшего кандидата в свои ряды. Для этого провели специальный конкурс. Мероприятие скромное, основной отбор претендентов состоялся заочно. 14 молодых пензенцев вышли в финал. Одна из них - Мария Гришина.

«Отряд «Кристалл» - это команда творческих людей, это особая атмосфера. Быть бойцом - значит, быть их частью», - рассказала Мария Гришина.

Задача кандидата на конкурсе - раскрыть свои возможности и заинтересовать зрителей.

Главный студотрядовец региона Артем Колобов объясняет: кандидат - это просто устоявшийся термин. Так называют ребят, которые еще только начинают свой путь, не работали летом вместе со старожилами.

В июне члены студотрядов отправятся кто в лагерь, кто на стройку, кто на Камчатку - чистить рыбу. Когда вернутся осенью, получат право носить особую рубашку и именоваться не кандидатами, а бойцами. Так что это состязание просто возможность молодому человеку заявить о себе.

«Уже не первый год победитель конкурса получает путевку на окружной слет (в этом году он пройдет в Республике Удмуртии) и возможность дальнейшего участия в нашем движении», - сообщил руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.

В итоге лучшим кандидатом в бойцы студотрядов региона стал Амирджон Фаттоев.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Опять эти идиоты, обвешанные значками, как шойгу

Гость||

А этот клоун в значках вообще в армии службу нес?Кто знает за него,киньте инфу.

Имя: Гость
Комментарий:

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