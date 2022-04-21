Студотряды региона выбрали лучшего кандидата в бойцы

21.04.2022 | 20:28

Студотряды региона искали лучшего кандидата в свои ряды. Для этого провели специальный конкурс. Мероприятие скромное, основной отбор претендентов состоялся заочно. 14 молодых пензенцев вышли в финал. Одна из них - Мария Гришина.

«Отряд «Кристалл» - это команда творческих людей, это особая атмосфера. Быть бойцом - значит, быть их частью», - рассказала Мария Гришина.

Задача кандидата на конкурсе - раскрыть свои возможности и заинтересовать зрителей.

Главный студотрядовец региона Артем Колобов объясняет: кандидат - это просто устоявшийся термин. Так называют ребят, которые еще только начинают свой путь, не работали летом вместе со старожилами.

В июне члены студотрядов отправятся кто в лагерь, кто на стройку, кто на Камчатку - чистить рыбу. Когда вернутся осенью, получат право носить особую рубашку и именоваться не кандидатами, а бойцами. Так что это состязание просто возможность молодому человеку заявить о себе.

«Уже не первый год победитель конкурса получает путевку на окружной слет (в этом году он пройдет в Республике Удмуртии) и возможность дальнейшего участия в нашем движении», - сообщил руководитель регионального отделения «Российских студенческих отрядов» Артем Колобов.

В итоге лучшим кандидатом в бойцы студотрядов региона стал Амирджон Фаттоев.