«Русмолко» стала партнером проекта «Профессионалитет»

21.04.2022 | 13:04

«Русмолко» теперь является партнером федерального образовательного проекта «Профессионалитет». Мощности компании станут практической площадкой для студентов ПГАУ, обучающихся по новой программе среднего профессионального образования.

Русская молочная компания и Пензенский государственный аграрный университет заключили соглашение о партнерстве в рамках реализации федерального образовательного проекта «Профессионалитет». На базе университета и компании создадут образовательно-производственный кластер для подготовки кадров для сельского хозяйства.

Соглашение о создании кластера подписали министр образования Пензенской области Алексей Комаров, заместитель председателя правительства - министр сельского хозяйства региона Роман Калентьев и ректор ПГАУ Олег Кухарев. На мероприятии присутствовали первый заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов, представители крупнейших сельскохозяйственных компаний региона. «Русмолко» представила руководитель службы управления персоналом Юлия Брыкина.

Главная особенность нового проекта Минпросвещения РФ - интеграция образования и отраслевого производства. Его формат позволит учитывать текущие и перспективные потребности рынка труда, ведь обучение проходит не только в учебном заведении, но и на производственных площадках потенциальных работодателей.

Сроки обучения по «Профессионалитету» сокращены за счет целенаправленной практико-ориентированности.

«Русмолко» уже много лет активно работает с молодежью, обучает и привлекает молодых специалистов на предприятия компании. Участие в проекте «Профессионалитет» - логичный следующий шаг в этом направлении. Совместно с Пензенским аграрным университетом мы сможем вывести качество обучения аграрных специалистов на новый уровень, тем самым укрепив сельскохозяйственную отрасль страны», - сказала руководитель службы управления персоналом Юлия Брыкина.

На сегодняшний день в регионах России создано 70 образовательно-производственных кластеров в самых приоритетных отраслях экономики. В Пензенской области в результате отбора партнерами ПГАУ стали 15 ведущих компаний региона, в числе которых и «Русмолко».

Компания и учебное заведение будут совместно разрабатывать и реализовывать образовательные программы, а мощности «Русмолко», среди которых молочные фермы, элеватор, семенной завод и центр по воспроизводству стада, станут базой для практической деятельности студентов. Они смогут посетить современное производство, вживую увидеть процесс работы, получить профессиональные сельскохозяйственные навыки и опыт для своей профессии.

«Русмолко» сотрудничает с ПГАУ с 2012 года. На предприятиях компании студенты проходят оплачиваемую производственную практику, где за каждым закрепляется наставник из числа опытных сотрудников. Лучшие практиканты имеют возможность получить приглашение на работу.

Кроме того, «Русмолко» выплачивает студентам, успешно прошедшим практику, именные стипендии, а представители компании принимают участие в работе экзаменационных комиссий вуза, что позволяет увидеть потенциал выпускников еще в процессе учебы и сформировать кадровый резерв.