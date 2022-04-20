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Общество

Видеосервис Wink анонсировал премьеру сериала «Чернобыль»

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Видеосервис Wink представляет долгожданную премьеру сериала «Чернобыль», в основе которого лежат реальные факты. Напряженный 12-серийный шпионский детектив рассказывает свою версию событий, которые разворачивались в Чернобыле и вокруг него до и после рокового апреля 1986 года.

В главных ролях - Игорь Петренко и Надежда Михалкова.

Сериал создан специально для видеосервиса и войдет в линейку Wink Originals. Начиная с 19 апреля 2022 года каждый вторник будет выходить по два эпизода сериала.

«Трагедия в Чернобыле находится в зоне пристального внимания кинематографистов и телевизионщиков уже более трети века. Авторы нового исторического сериала предлагают свою версию событий - в жанре шпионского детектива. Иностранным разведчикам поставлена задача сорвать процесс разрядки и переговоры СССР и США по разоружению. Но политическая целесообразность не дает завершить расследование и прямо назвать действующих лиц.

В сериале много сюжетных линий, но в центре - необыкновенный героизм обычных людей, которые предотвратили разрастание аварии и тяжелейшие последствия, которые могли поразить всю Европу. Даже тем, кто смотрел другие фильмы про чернобыльскую катастрофу, будет интересно и познавательно увидеть новую версию и контекст событий. Тем более что сериал собрал отличных актеров и очень крутую съемочную группу», - отметил директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Весна 1986 года. КГБ становится известно об усилении интереса иностранных спецслужб к Чернобыльской АЭС. В Припять прибывает военный контрразведчик Андрей Николаев (Игорь Петренко), который должен выявить и обезвредить американского шпиона. Опытный сотрудник ЦРУ Альберт Ленц (Дмитрий Ульянов) оказывается вблизи АЭС 25 апреля, а в ночь на 26-е произошла одна из самых страшных катастроф в истории атомной энергетики.

Мучительный многовекторный анализ идет на фоне героических усилий спасателей, пытающихся остановить радиоактивное заражение. В сериале ищут ответы на вопросы, стала ли авария результатом диверсионной деятельности или у нее другие причины, какие связи были у Ленца среди персонала атомной электростанции и как он их использовал.

Николаев сам принимает участие в опаснейшей спасательно-исследовательской операции. Личный приказ Горбачева останавливает официальное расследование, но Николаев продолжает искать правду. Истинные причины действий героев истории станут понятны только много лет спустя.

Автор сценария - Валентин Спиридонов, режиссер - Алексей Мурадов. Надежда Михалкова сыграла жену Николаева. В сериале также снимались Мария Андреева, Владимир Юматов, Юрий Цурило, Александр Феклистов, Елена Яковлева и другие.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Михалкову папаша прет, противная внешне, как и сестра, не удались они папаше!

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