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Общество

В Пензе выбрали самую красивую девушку в погонах

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На конкурсе «Красавица в погонах» девушки-кадеты честно признались, что во время выступлений у каждой был какой-нибудь промах. То автомат заклинит во время сборки, то на вопрос ответят не так, кто-то споткнулся и упал во время челночного бега. Но подобные казусы никого не пугают и участие в таких состязаниях всем только на пользу, считают юные патриотки.

«Я просто пробую свои силы, мне нравится испытывать себя в чем-то новом. Хочется быть всесторонне развитым человеком, поэтому у меня возник интерес. И поэтому я здесь», - отметила участница конкурса «Красавица в погонах» Камилла Касимова (г. Кузнецк).

«Качества у участниц очень сильные. Выступают победители всероссийских конкурсов, мастера спорта», - рассказал организатор конкурса «Красавица в погонах» Вячеслав Старшев.

В финальном этапе участницы отвечали на вопросы по воинскому этикету, показывали умение держаться на сцене и представили свои творческие номера. Прекрасные и бесстрашные, которые коня остановят и в горящую избу войдут.

Затем конкурсантки показали, что они не только умны и организованны, но и просто прекрасные девушки, которые умеют стрелять и из оружия, и глазами.

Победительницей конкурса «Красавица в погонах - 2022» стала девятиклассница из Нижнего Ломова Анастасия Галактионова.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
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Гость||

Потом очень пахло, видать переживали девки, ведущий юрка хой

Гость||

А умные ли они? Об этом не написали.

Гость||

Очень всестороннее развитые девочки. Стараются. Молодцы.

Имя: Гость
Комментарий:

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