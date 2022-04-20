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Общество

Пензенские школы поддержали идею каждую неделю петь гимн

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Поют все. Для учеников семи кадетских классов школы № 19 каждое утро начинается с развода и исполнения гимна Российской Федерации. Его в учебном заведении знают не только ребята, которые носят такую форму. Текст государственной музыкальной композиции размещен в каждом кабинете, в дневниках школьников Пензенской области тоже напечатан.

«Уже в садике практически знала гимн. Но когда пошла в школу, узнала полностью», - отметила ученица кадетского класса школы № 19 Мария Полякова.

С первого сентября 2022-2023 учебного года, по словам министра просвещения страны Сергея Кравцова, во всех образовательных учреждениях России учебная неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна и поднятия триколора.

«Мы только за. Я думаю, что любая школа скажет именно так. Это хорошо, дети должны с первой минуты появления в школе прочувствовать, что мы патриоты», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 19 г. Пензы Светлана Хадина.

В школе № 46 кадеты не только знают текст гимна, но еще и могут сыграть его по нотам. Там много лет действует оркестр. Попасть в его состав для ребят большая честь.

«Поначалу гимн было тяжело учить. Некоторые ноты тяжелые, некоторые нажимались по-другому из-за бемолей или диезов, а где-то были паузы», - поделился кадет школы № 46 Николай Княжев.

«Для нас это уже стало привычкой. Это не просто для красоты, а введено в традицию», - пояснил директор школы № 46 г. Пензы Виктор Борисов.

Во всех школах идет активная подготовка к торжествам по случаю 9 Мая. Мероприятий запланировано много, свободное от уроков время занимают репетиции.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Екатерина Воробьева
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Гость||

Очередные глупые потуги партии ер

Гость||

В америге флаг перед каждым домом,а у нас либерасты продвигали свою вражескую идеологию по одурманиванию и обескультуриванию молодёжи.

С флагом и гимном очень нужное решение,воспитание патриотизма должно начинаться с раннего детства в семье и школе.

Сейчас мы имеем в Пензе дырявую лошадь с лицом героя Советского союза Ю.А.Гагарина и разрисованные лавки-качели.

А кто виноват в этом? Дети-подростки? Нет! Виноваты идеологи по воспитанию молодёжи.

Дети все рождаются хорошими,плохих деток не бывает. Виновато окружение и воспитание,если ребёнок что-то делает антисоциальное...

Гость||

Гость писал(a):

,воспитание патриотизма должно начинаться с
C честных выборов и сменяемой ответственной власти.

Гость||

Нет,откажутся.

Гость||

В СССР конца 80-х было уже. Чем закончилось все знают, в магазинах шаром покати, а гимн пой.

Потихоньку превращаемся в Северную Корею?

Гость||

Хлеба и зрелищ не будет? Будут гимн и зюки?

Гость||

В ответ на заявление Дмитрия Медведева, что можно нанести ядерный удар по США, ответ пришел быстро.И почему то не самому Дмитрию, а его жене. И на ватсап. Мама, пока папа проспится , меня уже выкинут к вам, в ваше говно.Не наливай ему больше.

Имя: Гость
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