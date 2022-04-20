Пензенские школы поддержали идею каждую неделю петь гимн

20.04.2022 | 18:53

Поют все. Для учеников семи кадетских классов школы № 19 каждое утро начинается с развода и исполнения гимна Российской Федерации. Его в учебном заведении знают не только ребята, которые носят такую форму. Текст государственной музыкальной композиции размещен в каждом кабинете, в дневниках школьников Пензенской области тоже напечатан.

«Уже в садике практически знала гимн. Но когда пошла в школу, узнала полностью», - отметила ученица кадетского класса школы № 19 Мария Полякова.

С первого сентября 2022-2023 учебного года, по словам министра просвещения страны Сергея Кравцова, во всех образовательных учреждениях России учебная неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна и поднятия триколора.

«Мы только за. Я думаю, что любая школа скажет именно так. Это хорошо, дети должны с первой минуты появления в школе прочувствовать, что мы патриоты», - рассказала заместитель директора по воспитательной работе школы № 19 г. Пензы Светлана Хадина.

В школе № 46 кадеты не только знают текст гимна, но еще и могут сыграть его по нотам. Там много лет действует оркестр. Попасть в его состав для ребят большая честь.

«Поначалу гимн было тяжело учить. Некоторые ноты тяжелые, некоторые нажимались по-другому из-за бемолей или диезов, а где-то были паузы», - поделился кадет школы № 46 Николай Княжев.

«Для нас это уже стало привычкой. Это не просто для красоты, а введено в традицию», - пояснил директор школы № 46 г. Пензы Виктор Борисов.

Во всех школах идет активная подготовка к торжествам по случаю 9 Мая. Мероприятий запланировано много, свободное от уроков время занимают репетиции.