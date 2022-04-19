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Общество

Депутатам объяснили, откуда в Пензе взялись ничейные водопроводы

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Одним из наиболее проблемных направлений в работе управления муниципального имущества Пензы является постановка на кадастровый учет и принятие в собственность сетей водоснабжения и водоотведения.

Об этом во вторник, 19 апреля, рассказала депутатам Пензенской городской думы руководитель управления Мария Почевалова.

Она отметила, что в 2021 году УМИ поставило в росреестр 81 объект, в основном водопроводные сети. По ее словам, это втрое больше, чем в 2020-м, как по количеству, так и по протяженности.

Один из депутатов поинтересовался, откуда взялись бесхозные сети, если, как правило, при развитии той или иной территории имеется план ее застройки и прокладки коммуникаций.

«Это то, что когда-то не было оформлено застройщиком или теми, кто вел сети к тому или иному объекту. Я не говорю о юридических лицах. Такая ситуация сплошь и рядом в частном секторе, где люди строили хозспособом и не регистрировали право собственности за собой», - пояснила Почевалова.

Одной из самых проблемных территорий является огромный частный сектор Заря. Впрочем, аналогичная ситуация сложилась и в других районах Пензы, где тоже есть бесхозные сети.

Сейчас срок годности проложенных без всякой документации труб пришел к концу, они практически полностью изношены. Поэтому стоит вопрос о том, кто должен заниматься их ремонтом и устранением аварий.

«Законодательство дает нам возможность оформить такие объекты инфраструктуры как бесхозяйные и передать на обслуживание ресурсоснабжающей организации», - пояснила Мария Почевалова. Она заверила, что эта работа будет продолжаться.

Ранее начальник управления ЖКХ города Анатолий Синичкин сообщил депутатам, что сети без собственника должны обрести владельца до конца этого года.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Что значит «ничейные», что за детский лепет, что за идиот писал ?

Гость||

Синичкин, Уткин, Светкин, Денискин, Мутовкин капец, спецом таких набрали?

Гость||

Почему застройщика МКД не понуждают коммуникации сдавать на баланс?

Имя: Гость
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