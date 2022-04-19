Депутатам объяснили, откуда в Пензе взялись ничейные водопроводы

19.04.2022 | 15:56

Одним из наиболее проблемных направлений в работе управления муниципального имущества Пензы является постановка на кадастровый учет и принятие в собственность сетей водоснабжения и водоотведения.

Об этом во вторник, 19 апреля, рассказала депутатам Пензенской городской думы руководитель управления Мария Почевалова.

Она отметила, что в 2021 году УМИ поставило в росреестр 81 объект, в основном водопроводные сети. По ее словам, это втрое больше, чем в 2020-м, как по количеству, так и по протяженности.

Один из депутатов поинтересовался, откуда взялись бесхозные сети, если, как правило, при развитии той или иной территории имеется план ее застройки и прокладки коммуникаций.

«Это то, что когда-то не было оформлено застройщиком или теми, кто вел сети к тому или иному объекту. Я не говорю о юридических лицах. Такая ситуация сплошь и рядом в частном секторе, где люди строили хозспособом и не регистрировали право собственности за собой», - пояснила Почевалова.

Одной из самых проблемных территорий является огромный частный сектор Заря. Впрочем, аналогичная ситуация сложилась и в других районах Пензы, где тоже есть бесхозные сети.

Сейчас срок годности проложенных без всякой документации труб пришел к концу, они практически полностью изношены. Поэтому стоит вопрос о том, кто должен заниматься их ремонтом и устранением аварий.

«Законодательство дает нам возможность оформить такие объекты инфраструктуры как бесхозяйные и передать на обслуживание ресурсоснабжающей организации», - пояснила Мария Почевалова. Она заверила, что эта работа будет продолжаться.

Ранее начальник управления ЖКХ города Анатолий Синичкин сообщил депутатам, что сети без собственника должны обрести владельца до конца этого года.