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Общество

В Пензенской области успокоили людей, боящихся эпидемии

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В Пензенской области успокоили сельчан, боящихся массового падежа КРС. На опасения, высказанные одним из жителей региона на странице губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте», ответили представители администрации Колышлейского района.

«В сетях разместили информацию, что в с. Телегино Колышлейского района фермер свалил трупы животных в ручей. Причина падежа животных не ясны. Помогите разобраться и призвать устранить проблему. Люди боятся эпидемии», - написала интернет-пользовательница.

Ранее другая женщина рассказала, что фермер «вывозит дохлых коров в овраг, где проходит ручей». Она поделилась фотографией, на которой запечатлена туша животного, и попросила представителей власти предпринять меры. «Невозможно пахнет», - заявила она.

Пост с фото появился в соцсетях 15 апреля, в тексте указано, что он написан 12-го. В ночь на 18-е число сотрудники администрации Колышлейского района на него отреагировали.

«По информации, полученной от фермера, на его животноводческой ферме в селе Телегино, в марте 2022 года действительно имел место случай падежа КРС, падшая корова некоторое время находилась на территории фермы.

28 марта 2022 года данное животное фермером утилизировано путем сжигания. Все мероприятия проведены в рамках действующих нормативов, опасности для жителей и окружающей среды нет», - заверили чиновники.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Хороший фермер,а другой мог бы и переработать дохлятину...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

По информации, полученной от фермера
Мамой клянусь

Гость||

penzainform.ru писал(a):

падшая корова
павшая

Имя: Гость
Комментарий:

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