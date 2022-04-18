В Пензе рассказали о мероприятиях перед шествием «Бессмертного полка»

18.04.2022 | 19:16

В 2022-м исполняется пять лет с момента открытия в городе сквера Бессмертного полка. На стенде - фотографии с последнего шествия, в 2019-м. Из-за пандемии два года пензенцы не проходили с портретами своих близких по проспекту Победы. Теперь всех желающих ждут 9 мая. Сбор колонны на улице Коммунистической.

«В этом году будет небольшая особенность. Сначала будет прохождение войск гарнизона перед шествием «Бессмертного полка». Потом будет торжественный митинг, посвященный празднику Победы, и только после этого шествие «Бессмертного полка», - сообщил руководитель регионального штаба движения «Бессмертный полк России» Олег Шибаев.

Подготовка к маршу Памяти в полном разгаре. Идущие во главе колонны пронесут копию Знамени Победы.

«Мы отбираем людей, которые знают, зачем они это делают, почему именно, что это за знамя, почему оно стало Знаменем Победы, которые знают историю свою. Это люди, которые готовы помогать, осознают всю сложность, потому что одно дело развернуть-свернуть, а другое - пронести», - отметил руководитель волонтерской роты «Боевого братства» Виктор Колгатин.

Для того чтобы встать в строй, не нужно подавать заявку, регистрироваться. По зову сердца тысячи людей сливаются в одно целое.

«Бессмертный полк» - это не официальное мероприятие, это то, что хранит каждый наш соотечественник, потому что нет в России семьи, где бы не памятен был свой герой», - подчеркнул Олег Шибаев.