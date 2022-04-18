В Пензе изменили представление о безопасности в домах

18.04.2022 | 09:05

Число российских семей, живущих в многоквартирных домах и пользующихся умными домофонами, превысило 2 млн. В Пензе также активно устанавливается это новое оборудование. Лидерство по объему установок принадлежит компании «Цифрал-Сервис». Что это за компания и почему она так много инвестирует в регион?

«Цифрал-Сервис» основана в 1999 году в Тольятти и на сегодня является одним из лидеров рынка, устанавливая и обслуживая умные домофоны в 27 городах страны. В Пензе «Цифрал-Сервис» установил 2 000 умных домофонов, и это число растет с каждым днем.

Все панели устройства подключены к интернету и управляются со смартфона через приложение. Звонок с домофона поступает на мобильный телефон. Пользователь может поговорить с посетителем и открыть дверь подъезда. Для этого даже не нужно находиться дома, достаточно иметь доступ в интернет. Приложения «Умный Дом.ru»(18+) и «Спутник: Умный дом»(6+) бесплатны и доступны и на Android, и на iOS.

Установка новых устройств продолжается даже в текущих условиях, когда курсы валют нестабильны, а с поставками компонентов есть перебои.

«Задолго до этого кризиса нам удалось выстроить отношения с надежными российскими и азиатскими поставщиками. Даже с учетом нынешнего роста цен и ограничения поставок мы обеспечены оборудованием на складах и продолжаем модернизировать подъезды множества городов», - подчеркнули в «Цифрал-Сервисе».

Пристальное внимание в компании уделяют качеству клиентского обслуживания. Связаться с представителями «Цифрал-Сервиса» легко (контакт-центр работает по 12 часов каждый день; кроме того, подать заявку на установку умного домофона или задать вопрос можно на сайте или в группе во «ВКонтакте»), все обращения обрабатываются в максимально короткие сроки.

Система оплаты абсолютно прозрачна: абоненты получают квитанции с одинаковой ежемесячной суммой, все услуги по ремонту и обслуживанию входят в тариф. Особенно ценно, что «Цифрал-Сервис» меняет старые домофоны на умные за свой счет, не повышая абонентскую плату. За скачивание и использование приложений также не нужно платить.

Но, пожалуй, главное, что получают абоненты, - чувство безопасности. Ключи от умных домофонов защищены от копирования, а значит, в подъезд точно не проникнут посторонние, там будет спокойно и чисто. Записи с установленных на подъездах камер помогают ловить злоумышленников. Так, в феврале в Пензе был задержан подозреваемый в ограблении пенсионерки, а в январе - в покушении на убийство ребенка.