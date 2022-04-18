«Русмолко» провела экскурсию для школьников Пензенской области

18.04.2022 | 13:01

На производственных объектах «Русмолко» в Пачелмском и Башмаковском районах побывали школьники. 80 девятиклассников посетили элеватор и растениеводческое хозяйство холдинга, познакомились с работой предприятий.

Мероприятие организовали в рамках государственного проекта «Профессионалитет», основным партнером которого является «Русмолко». Проект реализуется при поддержке Правительства РФ, Минпросвещения РФ, Минсельхоза РФ и Пензенской области, а также Пензенского государственного аграрного университета.

Цель «Профессионалитета» - создать образовательно-производственный кластер на основе взаимодействия образовательных организаций и отраслевых компаний. Это позволит подготавливать профессиональные кадры.

На экскурсии в хозяйство в Башмаковском районе руководитель подразделения рассказал школьникам о растениеводческом направлении «Русмолко», отметив, что под управлением компании находится 156 000 га земли в Пензенской области. Ребята узнали об особенностях организации посевной и уборочных кампаний. Кроме того, они осмотрели парк техники для сельхозработ.

Главный инженер «Русмолко» подробно остановился на принципах работы трактора Challenger МТ 865. Девятиклассники ознакомились с основными органами управления, возможностями навигационного автопилота, установленного в технике. Удалось школьникам осмотреть и устройство кабины, бортовой компьютер.

Следующим объектом экскурсии стал элеватор «Русмолко» в Пачелмском районе. Там ребята узнали принципы хранения зерна в больших объемах. Большой интерес у них вызвала лаборатория элеватора, в которой проверяется качество входящего и исходящего сырья.

Аккредитованная лаборатория - современное предприятие, где проводятся десятки исследований зерна, семян и бобовых.

Компания «Русмолко» регулярно проводит на своих объектах экскурсии для школьников и студентов. Такой формат позволяет показать молодому поколению, что современное сельское хозяйство - высокотехнологичная активно развивающаяся отрасль, а работа в АПК интересна и стабильна.