Пензенцев успокоили насчет вакцинации от гепатита А

18.04.2022 | 18:28

«Два месяца не можем сделать прививку дочери от гепатита А. Звоним в поликлинику, ответ всегда один - вакцины нет», - сообщил пензенец.

Еще больше волнует мужчину факт, что первую часть препарата девочке ввели. Но в то время как в школе одноклассникам делали вторую прививку, ребенок заболел, а когда выздоровел - оказалось, что вакцины в Пензе нет.

В минздраве говорят, обеспечение этим препаратом происходит за счет средств региона. Вакцина, закупленная в прошлом году, израсходована полностью.

«Те, кто получил вакцинацию в конце 2021 года, будут вакцинироваться в этом году, при получении новой закупки вакцины. У нас подготовлены аукционы. Аукционы будут разыгрываться в ближайшее время», - пояснила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Когда препарат придет в область, вакцинация продолжится. Ориентировочно случится это в первом полугодии 2022-го. Что касается детей, получивших первую дозу, то им уколы сделали не зря. Время подождать у них еще есть.

«Перерыв между первым и вторым этапом составляет от 6 до 18 месяцев. То есть, если не успевают по каким-то причинам через 6 месяцев сделать вторую, имеется еще год», - сообщила Галина Рожкова.

Считается, что после проведения одной прививки иммунитет сохраняется в течение 10 лет, при двукратном введении препарата - около 25 лет или ревакцинация вообще не требуется.