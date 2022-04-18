Сетевое издание|18+|Понедельник|18 апр 2022|19:51
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+16oC
+17oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

Пензенцев успокоили насчет вакцинации от гепатита А

Печать
Telegram

«Два месяца не можем сделать прививку дочери от гепатита А. Звоним в поликлинику, ответ всегда один - вакцины нет», - сообщил пензенец.

Еще больше волнует мужчину факт, что первую часть препарата девочке ввели. Но в то время как в школе одноклассникам делали вторую прививку, ребенок заболел, а когда выздоровел - оказалось, что вакцины в Пензе нет.

В минздраве говорят, обеспечение этим препаратом происходит за счет средств региона. Вакцина, закупленная в прошлом году, израсходована полностью.

«Те, кто получил вакцинацию в конце 2021 года, будут вакцинироваться в этом году, при получении новой закупки вакцины. У нас подготовлены аукционы. Аукционы будут разыгрываться в ближайшее время», - пояснила начальник отдела Министерства здравоохранения Пензенской области Галина Рожкова.

Когда препарат придет в область, вакцинация продолжится. Ориентировочно случится это в первом полугодии 2022-го. Что касается детей, получивших первую дозу, то им уколы сделали не зря. Время подождать у них еще есть.

«Перерыв между первым и вторым этапом составляет от 6 до 18 месяцев. То есть, если не успевают по каким-то причинам через 6 месяцев сделать вторую, имеется еще год», - сообщила Галина Рожкова.

Считается, что после проведения одной прививки иммунитет сохраняется в течение 10 лет, при двукратном введении препарата - около 25 лет или ревакцинация вообще не требуется.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
 
Гость||

Наварили от другого немеряно, и пусть герпатит подождёт!

Гость||

Успокоили, ага. Про эутирокс тоже успокоили, что скоро-скоро, а как не было так и нет и не предвидится!

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте