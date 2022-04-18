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Общество

Пензенцам объяснили причины роста цен на металл

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В Пензенской области представители регионального правительства прокомментировали рост цен на металл. Соответствующий вопрос был задан горожанином Виталием Голубчиковым под одним из постов губернатора Олега Мельниченко во «ВКонтакте».

«Терпение уже на пределе. Вопрос стал актуален в последнее время как никогда (производители творят, что хотят). В частности, разговор о пиломатериалах, металле. Сам лично строю дом, мы молодая семья, живем в селе Богословка, еще в 2019 году 1 кубический метр обрезной доски колебался от 7 000 до 9 000, цена за год выросла более чем в 2 раза (наш лес, кругляк и пилорамы как-то зависят от санкций??? Где контроль цен?

С металлом то же самое, это наше производство, мы никак не зависим от Запада по данным направлениям, более того, цена, которая была, также несколько завышена, эквивалент цены не соответствует реалиям производства, но бог с ним, верните хотя бы старую цену! Прошу от лица своей семьи, от лица жителей области взять под контроль вопрос регулирования цен по данным направлениям», - высказался Виталий.

Представитель правительства ответил ему, что сейчас рост цен на металл фиксируется не только в Пензенской области, но и в других регионах России.

«По официальным данным Пензастата, за период с января по март 2022 года индекс цен производителей на продукцию из металла по Пензенской области составил 126% по отношению к 2021 году.

По информации, полученной от производителей металла (металлочерепицы, профнастила, профильных труб, оцинкованного стального листа и пр.), главными причинами роста стоимости продукции являются существенное удорожание сырья, которое поступает от отечественных металлургических комбинатов. Цена готовой продукции напрямую зависит от увеличения стоимости железной руды, легирующих элементов, угля, а также повышения тарифов на электроэнергию и логистику», - говорится в сообщении.

Мужчине пояснили, что мониторинг цен на строительные материалы проводится постоянно, фиксируются случаи нарушения антимонопольного законодательства, принимаются меры по регулированию и стабилизации цен на региональном уровне.

«Чтобы предоставить Вам ответ по древесине, мы запросили информацию у ответственных лиц. Подготовим ее не позднее 21 апреля 2022», - уточнил представитель.

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Гость||

Дуримар строй дальше , лет до 100

Гость||

УЖОС

Гость||

конечно ужас, деревяшка стала "золотой"

Гость||

не объяснение, а "блаблабла"

Имя: Гость
Комментарий:

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