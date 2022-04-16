В пензенской духовной семинарии провели конференцию по истории

16.04.2022 | 20:00

В пензенской духовной семинарии состоялась IX Международная научно-практическая конференция «Роль Русской православной Церкви, общества и государства в сохранении исторической памяти о новомучениках, исповедниках и жертвах репрессий». В 2022 году мероприятие посвятили 100-летию подвига священнослужителей при изъятии ценностей из храмов и монастырей.

«Я желаю, чтобы эти доклады действительно помогли вам понять, что на самом деле тогда случилось и что сегодня от нас требует время и чего ждет от нас бог», - взял слово митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Участникам конференции рассказали, как реагировало духовенство на богоборческие большевистские гонения, какие принимались меры и насколько они оказались действенны.

«Период изъятия церковных ценностей характеризуется тремя чертами. Во-первых, это попытка ограбить церковь, решить материальные проблемы. Во-вторых, это раскручивание антирелигиозной пропаганды, то есть дискредитация церкви в глазах народа. Третье - это проведение достаточно масштабных репрессий», - сообщил начальник отдела общецерковной аспирантуры им. Кирилла и Мефодия протоиерей Алексий Марченко (г. Москва)

В рамках заседания, прошедшего в очно-дистанционном формате, выступили с докладами исследователи из Пензы, Москвы, Санкт-Петербурга, Челябинска, Иркутска и Магадана, а также из Белоруссии.