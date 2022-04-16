Сотрудники пензенского ГУ МЧС провели рейд в Заре

16.04.2022 | 18:00

Когда на улице появляется пожарная машина, есть из-за чего насторожиться. Но на этот раз специализированный транспорт и сотрудники МЧС приехали в Зарю с профилактической целью. Наступает особый период возгораний, в частном секторе нужно быть предельно осторожными.

«Частыми причинами возникновения пожаров являются разведение костров, поджигание сухой травы», - напомнили жителям специалисты.

В ходе таких рейдов населению рассказывают об основных требованиях пожарной безопасности, связанных с разведением открытого огня. Люди сейчас активно расчищают свои участки и, как правило, тут же сжигают мусор, а отсюда и до беды недалеко. Бочки как тара для утилизации еще не запрещены, но от них до любого строения должно быть не менее 25 метров.

Также территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена от сухостоя. В 2021 году в Бессоновке в дыму от сжигания мусора задохнулся пожилой мужчина.

«В целях безопасности граждан, которые проживают в частном домовладении, лучше в мусорный мешок и вывезти. Если такой возможности нет, законодатель пока не запрещает разведение костров и сжигание, но при соблюдении определенных условий», - уточнил заместитель начальника ОНД И ПР по г. Пензе ГУ МЧС России по области Алексей Борисов.

Ни в коем случае нельзя жечь мусор в ветреную погоду.

Для борьбы с возгораниями сотрудники МЧС используют квадрокоптер. Летающий аппарат показал, что в Заре пока все спокойно.