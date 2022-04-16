Сетевое издание|18+|Суббота|16 апр 2022|19:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Сотрудники пензенского ГУ МЧС провели рейд в Заре

Печать
Telegram

Когда на улице появляется пожарная машина, есть из-за чего насторожиться. Но на этот раз специализированный транспорт и сотрудники МЧС приехали в Зарю с профилактической целью. Наступает особый период возгораний, в частном секторе нужно быть предельно осторожными.

«Частыми причинами возникновения пожаров являются разведение костров, поджигание сухой травы», - напомнили жителям специалисты.

В ходе таких рейдов населению рассказывают об основных требованиях пожарной безопасности, связанных с разведением открытого огня. Люди сейчас активно расчищают свои участки и, как правило, тут же сжигают мусор, а отсюда и до беды недалеко. Бочки как тара для утилизации еще не запрещены, но от них до любого строения должно быть не менее 25 метров.

Также территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена от сухостоя. В 2021 году в Бессоновке в дыму от сжигания мусора задохнулся пожилой мужчина.

«В целях безопасности граждан, которые проживают в частном домовладении, лучше в мусорный мешок и вывезти. Если такой возможности нет, законодатель пока не запрещает разведение костров и сжигание, но при соблюдении определенных условий», - уточнил заместитель начальника ОНД И ПР по г. Пензе ГУ МЧС России по области Алексей Борисов.

Ни в коем случае нельзя жечь мусор в ветреную погоду.

Для борьбы с возгораниями сотрудники МЧС используют квадрокоптер. Летающий аппарат показал, что в Заре пока все спокойно.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Марина Стульникова
0
0
0
 
Гость||

penzainform.ru писал(a):

Летающий аппарат показал, что в Заре пока все спокойно.
Тихое пензенское гетто.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте