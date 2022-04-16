Сетевое издание|18+|Суббота|16 апр 2022|19:10
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
 

Общество

Пензенским школьникам напомнили о героях-земляках

Печать
Telegram

Школьников собрали в Центре культуры и досуга, чтобы напомнить о героях-пензенцах - участниках Великой Отечественной войны.

Выставку патриотических книг и концерт организовали в рамках проектах «Где ты, земляк наш, только не был». Его главная цель - рассказать юным пензенцам о сражениях, в которых участвовали уроженцы Сурского края.

Арина Титова, участница концерта, выбрала сложное произведение.

«До свидания, мальчики!» Булата Окуджавы - поэта, фронтовика. Песня написана после войны, но о военном времени. Поется о надежде, что с поля боя вернутся живыми», - пояснила девушка.

Мероприятие пензенские артисты посвятили сражению под Москвой. На очереди - Курская и Сталинградская битвы.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
0
0
0
 
Гость||

А про 37 год школьникам почему не рассказали?

Гость||

По чесноку.После 24 ого числа,смотриш с ........... на всё это.Опозорили,и обнулили память.

Всё в прошлом копаются,потому как в настоящем показать нечего.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте