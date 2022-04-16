Пензенским школьникам напомнили о героях-земляках

16.04.2022 | 17:00

Школьников собрали в Центре культуры и досуга, чтобы напомнить о героях-пензенцах - участниках Великой Отечественной войны.

Выставку патриотических книг и концерт организовали в рамках проектах «Где ты, земляк наш, только не был». Его главная цель - рассказать юным пензенцам о сражениях, в которых участвовали уроженцы Сурского края.

Арина Титова, участница концерта, выбрала сложное произведение.

«До свидания, мальчики!» Булата Окуджавы - поэта, фронтовика. Песня написана после войны, но о военном времени. Поется о надежде, что с поля боя вернутся живыми», - пояснила девушка.

Мероприятие пензенские артисты посвятили сражению под Москвой. На очереди - Курская и Сталинградская битвы.