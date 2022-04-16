Пензенским школьникам напомнили о героях-земляках

Школьников собрали в Центре культуры и досуга, чтобы напомнить о героях-пензенцах - участниках Великой Отечественной войны.
Выставку патриотических книг и концерт организовали в рамках проектах «Где ты, земляк наш, только не был». Его главная цель - рассказать юным пензенцам о сражениях, в которых участвовали уроженцы Сурского края.
Арина Титова, участница концерта, выбрала сложное произведение.
«До свидания, мальчики!» Булата Окуджавы - поэта, фронтовика. Песня написана после войны, но о военном времени. Поется о надежде, что с поля боя вернутся живыми», - пояснила девушка.
Мероприятие пензенские артисты посвятили сражению под Москвой. На очереди - Курская и Сталинградская битвы.
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А про 37 год школьникам почему не рассказали?