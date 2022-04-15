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Общество

Здание бывшего госпиталя на улице Кирова отдадут «под культуру»

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В пятницу, 15 апреля, на сессии Законодательного собрания Пензенской области губернатор Олег Мельниченко сообщил, что Министерство обороны РФ передает региону здание госпиталя на улице Кирова.

В феврале 2021 года в пустующем двухэтажном здании военного госпиталя, расположенном за административным корпусом, случился пожар. Сам административный корпус удалось отстоять.

Теперь разрушающееся здание планируется капитально отремонтировать.

«Планируем отдать его под культуру, под детей. Естественно, его придется капитально ремонтировать», - поделился губернатор планами на дальнейшее использование здания.

Он также обозначил планы на обустройство исторического центра Пензы. Так, здание на улице Белинского, 8, передано краеведческому музею.

«Готовится проектно-сметная документация, чтобы в течение 2023 года сделать в Пензе один из самых современных краеведческих музеев Приволжского федерального округа. Думаю, это очень хороший проект, тем более что тут историческая часть города. Здесь и Законодательное собрание, и Литературный музей, и собор, и парки, и Губернаторский дом, и Музей одной картины - все в комплексе», - отметил докладчик.

По его мнению, формирование старой части Пензы позволяет проводить пешие туристические маршруты.

Он также отметил, что завершается реконструкция планетария в парке имени В. Г. Белинского.

«Конструктивно он практически сделан, крышу уже перекрывают. Уже практически закуплено оборудование для его оснащение. Это будет современный планетарий. Думаю, что он превратится в точку демонстрации нашим гостям. Планетарий для Пензы всегда был знаковым местом, он изображен на многих туристических каталогах. Сохранение этого объекта для нас очень важно», - отметил Мельниченко.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

Надеюсь, духовную культуру разумеется?

Гость||

Гость писал(a):

Надеюсь, духовную культуру разумеется?
Культура всегда духовна. Бездуховно бескультурье.

Гость||

типа попы рпц обломались и халява им не обломилась?

слабо в это верится

Гость||

Гость писал(a):

Надеюсь, духовную культуру разумеется?
А як же.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Он также отметил, что завершается реконструкция планетария в парке имени В. Г. Белинского.
Вандализм свершенный при Мельниченко.

Имя: Гость
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