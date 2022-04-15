В Пензе презентовали второй том энциклопедии Сурского края.

Теперь полистать «Пензенскую энциклопедию» можно в любой точке мира - в электронном виде, достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер. В Губернаторском доме состоялась презентация сайта второго (дополненного) тома масштабного справочного издания. Между выходом в свет печатного варианта и появлением виртуального прошло 2,5 года.
«Самый большой пласт работы был связан с тем, что мы добавляли в электронную версию фотографии и видеоролики, дополнительные источники, литературу. Поэтому мы умышленно не торопились со сроками, хотели, чтобы проект был реализован полноценно», - сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
Электронный вариант второго издания «Пензенской энциклопедии» больше, чем бумажный. В нем содержится 5 500 статей, 1 200 иллюстраций. И это не предел.
«Все течет и изменяется - еще древние говорили. Поэтому изменения происходят, и нам бы хотелось, чтобы она пополнялась. Рассчитываем, что новая электронная версия позволит это делать», - отметил доцент педагогического института им. В. Г. Белинского ПГУ Вячеслав Власов.
Один из идейных вдохновителей создания энциклопедии - бывший ректор Пензенского государственного педагогического университета Алексей Казаков.
«Эта книга может быть полезна и школьникам, и студентам, и молодым ученым. Там столько информации, что хватит на тысячи разного рода выпускных работ, работ магистров будущих, кандидатские диссертации. Для этого только надо пользоваться этим материалом», - подчеркнул он.
Электронный вариант второго издания размещен на официальном сайте «Пензенской энциклопедии» penza-enc.ru.
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penzainform.ru писал(a):Может хватит бреда про Сурский край только у нас ? Сурский край это все регионы где протекает река Сура , т.е. - Пензенская и Ульяновская области , Республика Мордовия и Республика Чувашия , Нижегородская область и Республика Марий Эл!