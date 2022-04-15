В Пензе активисты сдали около 20 литров крови

15.04.2022 | 19:12

Около 50 молодых людей - активисты из разных общественных организаций - пожелали сдать кровь. Ради этого даже готовы были отстоять в очереди. Процедура небыстрая: сначала те, у кого нет медицинской карты, оформляли ее в регистратуре, затем проходили необходимое обследование у врача и только потом получали допуск к донации.

Вместе со всеми пришел исполнить акт доброй воли и Данила Загарин. Он участвует в подобном мероприятии не в первый раз.

«Я считаю, что это должен делать каждый человек, потому что, когда мы сдаем кровь, мы спасаем кому-то жизнь, делаем обновление крови в своем организме - это полезно для человека. Пожить подольше хочется», - рассказал активист «Молодежки ОНФ» Данила Загарин.

Подобные молодежные акции в центре крови только приветствуются.

«Проводится многолетняя работа со школьниками, с техникумами, вузами. Молодежь откликается. Дети в школе уже понимают, что такое донорство, что нужно вести здоровый образ жизни. Очень приятно, что наша молодежь приветствует здоровый образ жизни, и эта доброта, гуманность», - подчеркнула главный врач областного клинического центра крови Татьяна Крылова.

«Всякие ситуации в жизни бывают: кто-то после аварии, кровь может потребоваться, кто-то болен и переливание нужно. Хоть кому-то так смогу помочь», - отметил донор Дамир Гордюшин.

Во время акции было сдано около 20 литров крови.