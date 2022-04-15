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Общество

На водоемах Пензенской области стартовал навигационный сезон

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В Пензенской области стартовал навигационный сезон.

«Центр ГИМС готов к работе. У нас остается три участка, будут работать около 9 судов. Основные задачи - обеспечение безопасности на водных объектах: на реке Сура, на Сурском водохранилище, будем проводить рейды на других водоемах области», - сообщил начальник ГУ МЧС России по Пензенской области Дмитрий Козлов.

В регионе зарегистрировано около 2 000 маломерных судов. Это лодки и катера с мощностью двигателя свыше 10 лошадиных сил. В 2022 году экзамен на право управления водным транспортом станет другим. Изменится его теоретическая часть.

«В рамках цифровизации экзамены у нас будут проводиться на компьютере. Советую всем желающим принять участие получше подготовиться. До этого экзамены проводились на бумажных носителях. Практическая часть остается той же самой, ее будут принимать инспекторы центра ГИМС», - отметил главный государственный инспектор по маломерным судам Пензенской области Сергей Петрунин.

Навигационный сезон в Сурском крае обычно длится до конца октября - до того времени, как на водоемах начинает появляться первый лед.

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Источник — ТРК «Наш дом», Алексей Кошелев
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