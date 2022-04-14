В Пензе возведение приюта для животных оказалось под вопросом

14.04.2022 | 18:21

Земельный участок под строительство нового приюта для животных на Осенней улице сформирован и передан в департамент ЖКХ. Вот только возведение нового объекта пока под большим вопросом. По предварительным подсчетам, почти в два раза могут вырасти затраты на появление дополнительных мест для временного содержания безнадзорных собак.

«Финансирование увеличилось в связи с удорожанием (около 35 миллионов). Подбираем подрядную организацию, и, соответственно, чтобы нам предоставили смету, коммерческие предложения; в мае, наверное, будем выходить на сессию. У нас в настоящий момент нет таких денег, но если будут какие-то внебюджетные поступления, будем выходить с просьбой о том, чтобы выделили под строительство», - сообщил заместитель главы администрации г. Пензы Павел Якунин.

Вопросы, связанные с отловом и содержанием бродячих собак, в последнее время актуальны вне зависимости от сезона. Стаи дворняг доставляют неприятности горожанам.

«За прошлый год в Пензе пострадало 311 детей - практически ежедневно по одному ребенку. Всего пострадало, включая взрослых, 1 216 человек», - рассказал главный специалист-эксперт Управления Роспотребнадзора по Пензенской области Олег Николаев.

Работают с безнадзорными животными сотрудники муниципального предприятия по установленному тарифу. За предлагаемые деньги частные организации не готовы трудиться.

«Питомник очень убыточный. В прошлом году на него было потрачено 3 млн рублей, вернули 700 тысяч», - подчеркнул генеральный директор МУП по очистке города Сергей Ендовицкий.

«В этом питомнике, который содержит собак, всего можно содержать 82 собаки. Мы отлавливаем, насколько хватает питомника, содержим, потом выпускаем в ту же среду, где они обитали», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Анатолий Синичкин.

Содержать больше собак в имеющихся вольерах невозможно. Отловленная особь находится две недели на карантине, после с ней проводят ветеринарные манипуляции. Получается, что вольеры переполнены, а на улицах свободно разгуливают десятки и даже сотни псов. Без внесения изменений в федеральный закон решить проблему с безнадзорными животными не получится, считают те, кто занимается отловом собак.