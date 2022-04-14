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Общество

Названа причина неприятного запаха в районе Арбековских прудов

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В наступающем купальном сезоне в Пензе планируется оборудовать 8 зон отдыха у водоемов. Как и в прошлом году, они будут расположены на улице Павлушкина (остров Пески), в Ахунах, на пруду у горбольницы № 6, в районе Арбековских прудов, на Засеке, ГПЗ-24, Барковке (озеро Красный Куст) и реке Вяде в Светлополянском лесничестве.

Об этом в четверг, 14 апреля, доложил начальник управления ЖКХ Анатолий Синичкин на заседании комиссии городской думы.

Благоустройством зон занимается ООО «Департамент отдыха и туризма». В его обязанности входит очистка территорий, вывоз мусора, установка и покраска контейнеров, урн, скамеек, кабинок для переодевания, грибков, туалетов, а также выкашивание травы.

Кроме того, в зонах отдыха должны оборудоваться беседки и навесы, устанавливаться мангалы, открываться пункты проката спортинвентаря. В этом году на пляжах у Арбековских прудов, на Барковке, ГПЗ и Вяде планируется организовать волейбольные и футбольные площадки.

Депутат Людмила Коломыцева поинтересовалась, почему в районе Арбековских прудов чувствуется стойкий запах канализации.

Ответ дал заместитель мэра Павел Якунин: «Были утечки коллектора в ручей Безымянный, связанный с прудами. Перед началом купального сезона будем брать пробы воды. Если обнаружатся нарушения санитарных норм, купаться будет нельзя».

Он добавил, что, как правило, в начале теплого сезона каждый раз результаты проб отрицательные - это связано с паводком. Однако с течением времени показатели улучшаются настолько, что можно давать разрешение на купание. Если же заплывы делать будет нельзя, на берегу установят соответствующие таблички.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

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Гость||

penzainform.ru писал(a):

Если же заплывы делать будет нельзя, на берегу установят соответствующие таблички.
И будут выписывать (наше всё) штрафы?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Были утечки коллектора в ручей Безымянный, связанный с прудами.
Кто додумался строить коллектор выше пруда? А там еще и несколько больших автомоек открыли строят еще.

Гость||

Гость писал(a):

додумался строить коллектор выше
Там уже решено, новый коллекутор строится.

Гость||

Значит утечки коллектора по мнению Якунина это.нормально и упреждать их власть не собирается, проще воткнуть колышек с табличкой о запрете и дело решено.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

почему в районе Арбековских прудов чувствуется стойкий запах канализации.
Потому что у вас весь город в говне.

Гость||

У нас службу перестали вообще работать. По всей Пензе запах витает. Собрать этих дармоедов и на передовую.

Гость||

А об очистке прудов вообще думают? Совсем совесть чинуши потеряли! Одни ворюги и дармоеды!

Гость||

Гость писал(a):

А об очистке прудов вообще думают? Совсем совесть чинуши потеряли! Одни ворюги и дармоеды!
Вряд ли, канализационные стоки куда спускать? В пруды и реки.

Имя: Гость
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