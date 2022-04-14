Горводоканал предложил Пензе инвестиционные сценарии

14.04.2022 | 17:02

14 апреля в здании библиотеки имени М. Ю. Лермонтова состоялись общественные слушания по итогам работы ООО «Горводоканал» за 2021 год.

Глава «Российских коммунальных систем» Игорь Дибцев и руководитель водоканала Андрей Максимов представили производственные и финансовые результаты деятельности предприятия, открыто ответили на все заданные вопросы, а также поделились стратегическими планами, предложив пути дальнейшего развития сферы водоснабжения Пензы.

За прошедший год Горводоканал перевыполнил производственную программу на 18%, а инвестиционную - на 4%. Участникам были представлены результаты работы по обновлению парка спецтехники, снижению аварийности, повышению клиентского сервиса и внедрению новых электронных сервисов.

Средняя заработная плата на предприятии выросла на 11%, а рост налоговых платежей в областной бюджет превысил 60%.

Ключевой для всех пензенцев стала ситуация с критичным уровнем износа городских сетей, превышающим 80%, и недостаточностью тарифа для их полноценной модернизации.

Как рассказал Игорь Дибцев, чтобы переломить ситуацию с ростом изношенности и количеством ежедневных аварий, необходимо стратегическое изменение подхода к обновлению инфраструктуры и волевое решение о запуске масштабной программы модернизации.

«Объем нынешней инвестиционной программы в рамках имеющегося тарифного источника не способен решить проблему износа, как бы ни старался Горводоканал оперативно устранять текущие аварии. Сегодня темпы обновления не успевают за процессом физического износа трубопроводов.

Сети, которыми многие годы никто не занимался, требуют замены. Поэтому дальнейший отказ от инвестиций - прямой путь к коммунальному коллапсу. Нужны кардинальные решения. «Российские коммунальные системы» делают городу предложение, которое способно в корне изменить ситуацию: привлечь необходимые средства и обезопасить пензенцев от ежедневных аварий на многие годы вперед», - отметил Игорь Дибцев.

«Чтобы не просто латать дыры, а двигаться к системному улучшению предоставляемых услуг, снижению износа коммуникаций и уменьшению числа аварий, необходима концессия и должный уровень инвестиций», - подчеркнул Андрей Максимов.

«РКС» представили на выбор региональным властям три инвестиционных сценария в рамках концессии, включающие различный объем модернизации сетей и объектов.

Так, максимальный вариант предполагает инвестиции в размере 36 млрд рублей, что полностью покрывает текущую потребность города в замене сетей и реконструкции очистных сооружений.

Для заключения полномасштабного концессионного соглашения на 30 лет РКС предложили использовать различные источники финансирования, в том числе 806 млн рублей из «Фонда национального благосостояния» и средства из федеральных целевых программ.