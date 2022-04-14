«Дамате» и «Биоорганика» запустили завод органических удобрений

14.04.2022 | 15:34

Компании «Дамате» и «Биоорганика» запустили в Нижнеломовском районе новый завод по производству гранулированных органических удобрений на основе индюшиного помета. В год он будет перерабатывать 18 000 тонн сырья.

«Биоорганика» инвестировала в проект 70 млн рублей.

Сейчас завод производит 800 тонн удобрений в месяц, предприятие постепенно выходит на полную мощность производства. Завершить эти работы планируется в июне 2022 года.

Исходное сырье для изготовления гранул - органическое удобрение, биокомпост «Индивита». Его производят на площадках агрохолдинга «Дамате» при помощи биотермического компостирования пометно-постилочных масс из птичников, где содержатся индейки.

На заводе сырье измельчают, оно проходит высокотемпературную сушку при 420 градусах, в него добавляют необходимые микробиологические компоненты, затем оно гранулируется.

Переработка пометно-постилочных масс из птичников в органическое удобрение является важнейшим этапом в технологической цепи производства мяса индейки, которому в «Дамате» уделяется особое внимание. Сейчас перед компанией поставлена актуальная задача рационально использовать плодородие почв, повысить которое невозможно без переработки органического сырья из птичников агрохолдинга.

«Ранее мы достигли баланса производства и использования органических удобрений на собственных полях. При проведении полевых работ птичий компост использовался на полях компании площадью 20 тысяч гектар в качестве ценного органического удобрения. В связи с расширением мощности производства «Дамате» и увеличением поголовья индейки специалисты продолжают работать над созданием безотходного производства полного цикла. Рассматриваются альтернативные методы использования помета с привлечением собственных и сторонних инвестиций», - отметил директор комплекса по выращиванию индейки ГК «Дамате» в Пензенской области Геннадий Букин.

Удобрение поставляют в крупные агрохозяйства, а также фермерам. Оно подходит и для личных подсобных хозяйств, и для механизированной подкормки больших площадей. В настоящее время компания решает вопрос продаж в розничные магазины, торгующие товарами для дачников и садоводов.

Гранулированное удобрение имеет множество агрономических достоинств, это комплексная добавка с полным набором макро- и микроэлементов для всех сельхозкультур в открытом и защищенном грунте. Она экологически чистая, натуральная и может быть использована на любой почве.

Удобрение не слеживается, не нуждается в защите при жаркой погоде, способно храниться долгое время без потерь агрономической ценности. У гранулированной формы, созданной на основе компоста из помета индейки, нет резкого неприятного запаха. Это понравится многим фермерам и дачникам.

Применение органического удобрения дает гарантию повышения урожайности культур, качества плодов. Опыт его применения на полях «Дамате» показывает, что урожайность увеличивается на 20-25%.