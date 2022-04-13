В Пензе программа празднования Дня Победы станет обширнее

Впервые в Пензе «Бессмертный полк» пойдет под звуки фронтовых песен. На пути колонны решено организовать семь музыкальных локаций.
О том, как в 2022 году в регионе будут отмечать День Победы, говорили на совещании в правительстве области. Главное - никакого онлайн-режима, поучаствовать в мероприятиях можно будет очно. Традиции празднования, сложившиеся в городе на Суре, сохранят: будут и молебен, и возложение, и легкоатлетическая эстафета.
«В вечерней программе у Монумента трудовой и воинской доблести пензенцев впервые кроме минуты молчания пройдет спектакль «Народный театр - народной Победе», - рассказала начальник Управления культуры г. Пензы Вера Фейгина.
Украшением праздника станут курсанты военного вуза - в этом году у памятника появится огромная колонна. Пройдет местный гарнизон по более длинному маршруту, чем раньше.
9 Мая площадкой для торжеств станет не только территория у Монумента воинской и трудовой доблести пензенцев. Крупные мероприятия пройдут у «Ростка» на набережной, вечером большой концерт состоится на Юбилейной площади. Расписание и программа еще уточняются.
«В этом году горожане, гости столицы Сурского края соскучились по салюту Победы. С губернатором вчера мы обсуждали этот вопрос, принято было положительное решение. Предварительно пока озвучу: по окончании концерта на Юбилейной площади состоится праздничный победный салют», - сообщил первый заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов.
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penzainform.ru писал(a):Во-первых, праздничный победный салют надо запускать со смотровой площадки на улице Мира чтобы его увидело максимальное число горожан. Во-вторых, почему Ягов ещё не в СИЗО за уничтоженный объект культурного наследия - планетарий?