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Общество

В минздраве рассказали, когда дети с диабетом получат тест-полоски

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В редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» обратилась жительница областного центра, у которой возникла проблема с обеспечением больного ребенка расходным медицинским оборудованием для экспресс-тестов на уровень сахара в крови.

«Мы, мамы детей с диабетом, обеспокоены отсутствием тест-полосок для глюкометров. На детей выделяется бесплатно 100 штук в месяц. В аптеке берем рецепт, но сейчас полосок не дают - говорят, нет. Мы слышали, что аукцион по закупке не состоялся из-за отсутствия участников в связи с курсом валют. Это правда? Когда нам начнут выдавать тест-полоски?» - задала пензячка вопросы.

На них ответили в Министерстве здравоохранения Пензенской области.

«Аукционы по закупке тест-полосок не состоялись по причине отсутствия участников. В настоящее время принимаются меры по повторному размещению аукционов. На период их проведения тест-полоски закуплены путем заключения прямых договоров, поставка ожидается до 14 апреля», - говорится в документе, подписанным замминистра - начальником управления Мариной Воробьевой.

После поставки тест-полосок и оформления документации с 20 апреля начнется их отпуск в учреждения здравоохранения.

«Одновременно сообщаем, что аукцион по приобретению датчиков непрерывного мониторинга глюкозы в крови для обеспечения детей на период 5 месяцев состоялся. В соответствии с заключенным контрактом, поставка ожидается до 30 апреля», - также говорится в документе.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pixabay.com
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