В Чаадаевском карьере добыча песка велась с нарушениями

13.04.2022 | 11:28

Прокуратура Городищенского района выявила нарушение при разработке формовочных песков на Чаадаевском месторождении.

Проверка установила, что ООО «Карьероуправление» хотя и имеет лицензию на пользование недрами, но ведет добычу полезных ископаемых без плана развития горных работ, согласованного с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор).

Руководителю организации было внесено представление. На него возбуждено административное дело за нарушение при пользовании недрами.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области Светлана Артамонова.

Ранее в Министерстве лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области сообщили, что добыча формовочного песка в Чаадаевском карьере за последние 10 лет сократилась втрое, с 360 тысяч до 110 тысяч тонн в год. Это связано со снижением производства чугуна, в котором используется песок. Тем не менее чаадаевскому песку нашлось другое применение - в строительном комплексе Пензенской области.