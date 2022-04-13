Умер воспитанник пензенской школы хоккея, олимпиец Сергей Яшин

13.04.2022 | 09:40

Во вторник, 12 апреля, стало известно о том, что на 61-м году жизни скоропостижно скончался воспитанник пензенского хоккея, олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира Сергей Яшин. Об этом сообщается на сайте московского хоккейного клуба «Динамо».

В 1988 году Сергей Яшин и еще один воспитанник пензенской хоккейной школы Сергей Светлов в составе сборной Советского Союза на XV зимней Олимпиаде в Калгари завоевали золотую медаль.

На чемпионатах мира и Олимпийских играх Сергей Яшин провел 35 матчей, забросив 7 шайб. Чемпион СССР, восьмикратный призер чемпионатов страны. В национальных чемпионатах отыграл 354 матча, забросив 128 шайб.

В 2014 году Яшин был включен в Зал славы отечественного хоккея.