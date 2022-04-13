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Общество

ЕР разработала проект, позволяющий наладить производство товаров

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«Единая Россия» запустила партпроект по импортозамещению и индустриализации «Выбирай свое». Его координатором стал замруководителя фракции ЕР в Госдуме Сергей Морозов, общественный совет возглавит гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов, сообщает сайт ER.ru.

«Предстоит решить несколько задач: первое - сохранение рабочих мест, второе - удовлетворение спроса, третья - обеспечение продовольственной и технологической безопасности России. В условиях санкций нам нужно создавать максимально благоприятные условия для эффективной антимонопольной политики, стимулирования общественной конкуренции на внутреннем рынке, вовлечения граждан в предпринимательскую деятельность, в самозанятость», - подчеркнул руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин, представляя партпроект.

В свою очередь, Сергей Морозов сообщил, что работа партпроекта будет идти по 20 направлениям: спорт, медицина, детские и продовольственные товары, связь, автомобильный, воздушный транспорт, нефтегазовый сектор, космическая отрасль, текстильная промышленность, сельское хозяйство, товары повседневного спроса, культура и развлечения, общественное питание, интернет-магазины, финансы, строительство, энергетика, логистика, программное обеспечение. Список может быть расширен.

«Мы должны наладить производство товаров и услуг, не уступающих мировым. Создать уникальное протекционистское законодательство для того, чтобы продвигать нашу продукцию, наши товары, и не только в России, но и за ее пределами. Наш проект призван защищать права и поддерживать предпринимателей, консолидируя вокруг себя общественные, некоммерческие организации, органы власти, активных граждан», - отметил он.

Одно из ключевых направлений партпроекта будет связано с развитием технологического информационного суверенитета России. Это поможет заместить ресурсы, которые оказывают прямое неприкрытое информационное давление и осуществляют манипуляции в российском кластере интернета.

В Пензенской области, к примеру, такая работа уже запущена. Руководитель фракции «Единая Россия» в региональном Законодательном собрании Вадим Супиков рассказал, что для поддержки предпринимательства государство приняло ряд мер: снижение административной нагрузки для субъектов малого и среднего бизнеса, кредитные каникулы, мораторий на плановые проверки, изменение условий пользования системой быстрых платежей.

В Пензенской области дополнительно к федеральным мерам поддержки социальным предпринимателям предоставляются гранты в размере до 500 тысяч рублей. Создан специальный сервис «Биржа импортозамещения». Он поможет сократить риски, не допустить сокращения персонала и обеспечить нормальную работу предприятий.

Общественными партнерами нового проекта «Единой России» станут «Опора России», «Деловая Россия», Российский союз промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленная палата.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото пресс-службы ЕР
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