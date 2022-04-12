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Общество

В Пензе стартовал двухдневный слет юных краеведов

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Знатоки истории Пензы собрались на одной из лучших видовых площадок города, где есть о чем рассказать и что показать. Так стартовала работа XXVIII слета юных краеведов. Он будет длиться два дня, первый целиком отдали начинающим экскурсоводам.

Елизавета Муштакова из школы № 64 - одна из 19 девушек, претендующих на звание лучшего юного экскурсовода города. Для ученицы 10-го класса это первый подобный слет.

«Я решила себя попробовать на публике, потому что мне сказали: ты артист, значит, тебя все получится. К тому же такой опыт никогда не будет лишним. Кто знает - вдруг я стану экскурсоводом в дальнейшем», - отметила Елизавета Муштакова.

Работу участников слета оценивает жюри. Среди его членов - Лариса Панова, которая в 2017 году была признана лучшим экскурсоводом области.

«Мы будем отталкиваться от того, что это школьный конкурс, в нем участвуют именно школьники. Конечно, когда оценивали меня, были другие критерии. Мы будем смотреть, насколько, например, их выступления соответствуют теме, как они проявляют себя в качестве экскурсоводов, нет ли у них слов-паразитов», - рассказала Лариса Панова.

В среду, 13 апреля, в рамках слета начнется работа по другим направлениям.

«У нас и «Родословие», и «Земляки», «Культурное наследие», «Этнография» и даже «Юные краеведы». Часть секций будет работать в «Спутнике», а две - на базе Пензенского государственного краеведческого музея», - пояснила методист детского (юношеского) центра «Спутник» Зоя Лупанова.

Завершится слет распределением призовых мест и вручением наград школьникам.

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Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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