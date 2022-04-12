В Кузнецке переболевшая COVID медсестра добилась страховки в суде

Медсестра одной из поликлиник Кузнецка, переболевшая коронавирусной инфекцией, обратилась в суд за защитой своих прав.
Женщина оказала медицинскую помощь пациенту поликлиники, который впоследствии перенес COVID-19. Заболела и сама медсестра, причем перенесла осложнение в виде вирусной пневмонии.
После выздоровления женщина обратилась к работодателю - Кузнецкой межрайонной больнице с просьбой выдать справку для получения единовременной страховой выплаты. Однако врачебная комиссия отказала.
Решение было обосновано тем, что факт заболевания COVID-19 не был подтвержден любым из лабораторных методов исследования (ПЦР-диагностика, антигены к COVID-19, антитела А, М, G). Комиссия сочла, что причинно-следственная связь болезни с недугом пациента не подтверждена, заболевание нельзя считать полученным при исполнении трудовых обязанностей и повлекшим за собой временную нетрудоспособность.
Не согласившись с решением врачебной комиссии, кузнечанка подала иск.
«Суд признал отказ врачебной комиссии в выдаче справки для получения страховой выплаты в связи с перенесенным COVID-19 незаконным и обязал больницу направить в региональное отделения фонда соцстраха справку для получения медработником единовременной страховой выплаты», - сообщили в пресс-службе Кузнецкого районного суда.
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