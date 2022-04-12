В «Русмолко» организовали мастер-класс по лепке для детей сотрудников

12.04.2022 | 11:13

«Русская молочная компания» организовала творческий мастер-класс для детей сотрудников в рамках проекта по работе с подрастающим поколением. В мероприятии приняли участие 30 ребят в возрасте от 5 до 12 лет.

Они своими руками сделали тематические тарелки из глины. Искусству лепки посуды детей научили в гончарной мастерской в Пензе.

Накануне мастер-класса родители рассказали детям о своей работе, о том, чем они занимаются и какие задачи решают. Мероприятие открыла руководитель службы управления персоналом «Русмолко» Юлия Брыкина, которая в доступной форме рассказала ребятам о компании, ее достижениях и планах на будущее.

«Совместные досуговые мероприятия дают возможность предоставить детям в неформальной обстановке подробную информацию о месте, где работают их родители, способствуют укреплению семейных отношений, позволяют ненавязчиво сформировать у подрастающего поколения положительный образ сельского труженика», - отметила Юлия Брыкина.

Далее сотрудники мастерской подробно описали участникам мастер-класса процесс изготовления изделий из глины. Рассказ был наполнен интересными деталями из истории гончарного ремесла.

Каждый участник под руководством опытных мастеров изготовил собственными руками тарелку и нанес рисунок на тему «Русмолко» глазами детей сотрудников». Творческие работы детей станут украшением производственной столовой в центральном офисе компании в Пензе.

«Русмолко» традиционно уделяет большое внимание работе с подрастающим поколением, а семейные ценности являются неотъемлемой составляющей кадровой политики. Компания регулярно проводит для детей и своих работников экскурсии, совместные мероприятия и творческие конкурсы, ежегодно поздравляет всех ребят с Новым годом, а первоклассников - с важным этапом взросления, Днем знаний.

В «Русмолко» убеждены, что такой подход поможет подрастающему поколению определиться с выбором профессии в будущем и вызовет желание продолжить дело своих родителей.