Сетевое издание|18+|Вторник|12 апр 2022|13:13
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+13oC
+14oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+14oC
+15oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В «Русмолко» организовали мастер-класс по лепке для детей сотрудников

Печать
Telegram

«Русская молочная компания» организовала творческий мастер-класс для детей сотрудников в рамках проекта по работе с подрастающим поколением. В мероприятии приняли участие 30 ребят в возрасте от 5 до 12 лет.

Они своими руками сделали тематические тарелки из глины. Искусству лепки посуды детей научили в гончарной мастерской в Пензе.

Накануне мастер-класса родители рассказали детям о своей работе, о том, чем они занимаются и какие задачи решают. Мероприятие открыла руководитель службы управления персоналом «Русмолко» Юлия Брыкина, которая в доступной форме рассказала ребятам о компании, ее достижениях и планах на будущее.

«Совместные досуговые мероприятия дают возможность предоставить детям в неформальной обстановке подробную информацию о месте, где работают их родители, способствуют укреплению семейных отношений, позволяют ненавязчиво сформировать у подрастающего поколения положительный образ сельского труженика», - отметила Юлия Брыкина.

Далее сотрудники мастерской подробно описали участникам мастер-класса процесс изготовления изделий из глины. Рассказ был наполнен интересными деталями из истории гончарного ремесла.

Каждый участник под руководством опытных мастеров изготовил собственными руками тарелку и нанес рисунок на тему «Русмолко» глазами детей сотрудников». Творческие работы детей станут украшением производственной столовой в центральном офисе компании в Пензе.

«Русмолко» традиционно уделяет большое внимание работе с подрастающим поколением, а семейные ценности являются неотъемлемой составляющей кадровой политики. Компания регулярно проводит для детей и своих работников экскурсии, совместные мероприятия и творческие конкурсы, ежегодно поздравляет всех ребят с Новым годом, а первоклассников - с важным этапом взросления, Днем знаний.

В «Русмолко» убеждены, что такой подход поможет подрастающему поколению определиться с выбором профессии в будущем и вызовет желание продолжить дело своих родителей.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

0
0
0
 

Обсуждение новости закрыто

 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте