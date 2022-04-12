Пензенская область получит субсидию на модернизацию предприятий

12.04.2022 | 17:00

В 2022 году Пензенская область получит 40 миллионов рублей на модернизацию промышленных предприятий. Соответствующее распоряжение 11 апреля подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

«Субсидии пойдут на инвестиционные проекты. Речь, в частности, идет о возмещении части затрат на приобретение нового оборудования, компенсациях по лизинговым платежам, оплате услуг ресурсоснабжающих организаций по подключению к коммунальной инфраструктуре», - уточняется в сопроводительном документе.

Правила, по которым предоставляются средства, предполагают, что в рамках каждого проекта должны быть созданы рабочие места, также в модернизацию производства должны вложиться частные инвесторы.

«Субсидирование позволит предприятиям снизить затраты на обновление мощностей, простимулирует инвестиционную активность в регионах и поможет повысить конкурентоспособность отраслей российской промышленности», - подчеркивается на сайте Правительства РФ.

Средства распределят между 54 регионами, определенными по итогам конкурсного отбора программ развития промышленности, в их числе и Пензенская область. В целом в 2022 году на эти цели в субъекты направят более 3,7 млрд рублей.

В 2021-м на аналогичное финансирование выделялся 1 млрд рублей, субсидии дали 25 регионам России. Пензенская область тогда, как и в 2022-м, получила 40 миллионов рублей.

Местные предприятия не раз демонстрировали заинтересованность в новых инвестпроектах и расширении кадрового потенциала.

Так, 11 апреля в Пензе торжественно запустили всероссийскую профориентационную акцию Союза машиностроителей России «Неделя без турникетов». В весеннем этапе принимают участие 22 промышленных предприятия: ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова, ООО «СВАР», «СтанкоМашСтрой», «НПП

«Рубин», «Радиозавод», «ПО «Электроприбор», ЦеСИС, ПТПА, «Пензадизельмаш», «ПО «Старт» им. М. В. Проценко», «Моторные технологии», НЛЭМЗ, ПНИЭИ, НИИЭМП, «Завод ГрАЗ», «Телема Гино», ПКТБА, ПЗТП, ПАЗ, ПКП НГО, «Фанерный завод «Власть труда».

Во время «Недели без турникетов» гостям предстоит убедиться, что в условиях санкций заводы продолжают развиваться и наращивать объемы производства. Примеров работы на импортозамещение в Пензенской области уже немало. Так, компания «СВАР» (дочернее предприятие АО «ППО ЭВТ им. В. А. Ревунова») осуществляет полный цикл производства бытовой техники для кухни высокого качества.

«Пензенское региональное отделение Союза машиностроителей России заинтересовано как в сохранении опытных кадров, так и в привлечении молодежи на предприятия области. Мы ведем активную профориентационную работу, уже несколько лет подряд дважды в год организуем акцию «Неделя без турникетов»: показываем учащимся образовательных учреждений рабочие места на заводах, новейшее оборудование, рассказываем об условиях труда, в целом помогаем определиться с выбором будущей профессии. В условиях импортозамещения нас ждет много плодотворной и интересной работы», - уверен председатель Пензенского регионального отделения Союза машиностроителей России Андрей Сапожников.