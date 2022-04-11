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Общество

В Пензе стартовал проект о космосе «Поехали!»

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Для них приготовили что-то интересное и это нечто было связано с космосом, говорила школьникам вся атмосфера киноконцертного зала «Пенза». Тут и почти инопланетяне, и выставка творческих работ на внеземную тему. Отдельный уголок отведен экспонатам, которые считались главной ценностью старого планетария и пока хранятся в библиотеке имени Лермонтова.

«Это осколок метеорита, упавший в 70-е годы в районе Сихотэ-Алинского заповедника», - рассказала библиотекарь Гаянэ Кроян.

Однако весь антураж только готовил ребят к главному - старту культурно-образовательного проекта, который назвали самым важным словом, произнесенным Гагариным в апреле 1961-го «Поехали!».

Так в регионе начался регулярный показ научно-популярных фильмов на космическую тему, они снимались Ассоциацией планетариев России. Пока реставрируется пензенская обсерватория, ленты будут демонстрировать школьникам в киноконцертном зале.

«Впоследствии начнем уже показывать полнокупольные версии в нашем планетарии, который войдет в строй. Эти фильмы сняты в двух форматах. Формат Fulldome предназначен для показа на купольном экране, а сегодня мы увидим тот же самый фильм, но предназначенный для обычного экрана», - сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Старт проекта «Поехали!» приурочили ко Дню космонавтики.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
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Гость||

Поехали, и шприц вынули из вены..

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Старт проекта «Поехали!» приурочили ко Дню космонавтики.
Вспомним и помянем уничтоженный рейдерами из Кедра и Черницовым - Пензхиммаш который делал все стартовые столы для семейства Восток/Восход/Союз ,на Байконуре , Плесецке и космодроме Куру во Французской Гвиане.

Гость||

Какой лютый дебилизм

Гость||

Приехали. Юра прости.

Имя: Гость
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