В Пензе стартовал проект о космосе «Поехали!»

11.04.2022 | 20:39

Для них приготовили что-то интересное и это нечто было связано с космосом, говорила школьникам вся атмосфера киноконцертного зала «Пенза». Тут и почти инопланетяне, и выставка творческих работ на внеземную тему. Отдельный уголок отведен экспонатам, которые считались главной ценностью старого планетария и пока хранятся в библиотеке имени Лермонтова.

«Это осколок метеорита, упавший в 70-е годы в районе Сихотэ-Алинского заповедника», - рассказала библиотекарь Гаянэ Кроян.

Однако весь антураж только готовил ребят к главному - старту культурно-образовательного проекта, который назвали самым важным словом, произнесенным Гагариным в апреле 1961-го «Поехали!».

Так в регионе начался регулярный показ научно-популярных фильмов на космическую тему, они снимались Ассоциацией планетариев России. Пока реставрируется пензенская обсерватория, ленты будут демонстрировать школьникам в киноконцертном зале.

«Впоследствии начнем уже показывать полнокупольные версии в нашем планетарии, который войдет в строй. Эти фильмы сняты в двух форматах. Формат Fulldome предназначен для показа на купольном экране, а сегодня мы увидим тот же самый фильм, но предназначенный для обычного экрана», - сообщил министр культуры и туризма Пензенской области Сергей Бычков.

Старт проекта «Поехали!» приурочили ко Дню космонавтики.