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Общество

В Никольский храм привезли мощи святителя Николая

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Этого события прихожане Никольского храма ждали несколько лет. Последний раз мощи святителя Николая привозили в город на Суре еще до пандемии.

«Какая-то благость, благодать у меня в душе должна быть», - рассказала прихожанка Наталья.

«Мощи святителя - это частичка его самого, а в духовном плане мы так и считаем, что сам святитель Николай почтил своим присутствием», - отметил краевед Александр Дворжанский.

Николай Чудотворец особо почитается в России. Приложиться к многоцелебным мощам архиепископа Мир Ликийских пришли десятки людей, для них это событие невероятно важное. Святыня была привезена из Казанской церкви города Кузнецка. Там она находится на постоянном хранении с 2013 года.

«Передала из Италии благочестивая женщина-итальянка, представительница древнего итальянского рода. Она очень любит Россию и часто передает мощи и другие святыни со всего мира сюда, в епархии России и по монастырям», - сообщил настоятель Никольского храма Владимир Скоробогатов.

Мощи пробудут в Никольском храме до 17 апреля, затем вновь вернутся в Кузнецк.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Демид Густов
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Гость||

Сколько дураков

Гость||

Да, да, где маски

Гость||

Да хватит же.

Оьосрались попы на теме ковида.

Нет им больше вепы

Гость||

Почему прихожане без масок?

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 (в редакции от 15.11.2021)

«Лицам, находящимся на территории Российской Федерации, обеспечить ношение гигиенических масок для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах»

Постановление Губернатора Пензенской области от 16.03.2020 № 27 (в редакции от 30.03.2022)

«Обязать граждан обеспечить ношение средств индивидуальной защиты (гигиенических масок) для защиты органов дыхания в местах массового пребывания людей, при посещении организаций, учреждений, в общественном транспорте, такси, на парковках, в лифтах»

КоАП РФ Статья 20.6.1.

Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса,

влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей;

на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей;

на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей.

Полиция! Ау!

Гость||

Набор верунский для лобызания припёрли.

Гость||

Остаётся на чудо надеятся, медицины-то нет, прости Господи!

Гость||

Ваше верование по библии? И Христос был против поклонения мощам... Вы какому богу служите?

Гость||

Давненько иконы не мироточели, это не прокатывает сейчас?

Гость||

Нам нужны мощи Началовой,когда привезут ?

Гость||

Какая часть тела моща?

Гость||

У меня член замираточил

Гость||

А облет будет

Гость||

Сбор будет, пожертвований!

Гость||

ОПЯТЬ РЕКЛАМА...

Вы беженцам помогли из своих денег? Трёхнедельный кружечный сбор с прихожан - это деньги людей.

Имя: Гость
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