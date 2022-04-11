В Никольский храм привезли мощи святителя Николая

11.04.2022 | 19:29

Этого события прихожане Никольского храма ждали несколько лет. Последний раз мощи святителя Николая привозили в город на Суре еще до пандемии.

«Какая-то благость, благодать у меня в душе должна быть», - рассказала прихожанка Наталья.

«Мощи святителя - это частичка его самого, а в духовном плане мы так и считаем, что сам святитель Николай почтил своим присутствием», - отметил краевед Александр Дворжанский.

Николай Чудотворец особо почитается в России. Приложиться к многоцелебным мощам архиепископа Мир Ликийских пришли десятки людей, для них это событие невероятно важное. Святыня была привезена из Казанской церкви города Кузнецка. Там она находится на постоянном хранении с 2013 года.

«Передала из Италии благочестивая женщина-итальянка, представительница древнего итальянского рода. Она очень любит Россию и часто передает мощи и другие святыни со всего мира сюда, в епархии России и по монастырям», - сообщил настоятель Никольского храма Владимир Скоробогатов.

Мощи пробудут в Никольском храме до 17 апреля, затем вновь вернутся в Кузнецк.