Пензенцы смогут поклониться мощам Николая Чудотворца

11.04.2022 | 09:20

В понедельник, 11 апреля, в областной центр привезут ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщили в Пензенской епархии.

Реликвию доставят в 11:00.

Поклониться ковчегу можно будет в Никольском храме (Ахуны, улица Коннозаводская, 32) ежедневно с 7:00 до 19:00. Мощи останутся в Пензе до 17 апреля.

Реликвия постоянно хранится в Казанском храме в Кузнецке. Туда ее передала итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго в июне 2013 года.

«Приложиться к многоцелебным мощам святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, может любой человек, пришедший в храм», - добавили в епархии.