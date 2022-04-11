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Общество

Пензенцы смогут поклониться мощам Николая Чудотворца

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В понедельник, 11 апреля, в областной центр привезут ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщили в Пензенской епархии.

Реликвию доставят в 11:00.

Поклониться ковчегу можно будет в Никольском храме (Ахуны, улица Коннозаводская, 32) ежедневно с 7:00 до 19:00. Мощи останутся в Пензе до 17 апреля.

Реликвия постоянно хранится в Казанском храме в Кузнецке. Туда ее передала итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго в июне 2013 года.

«Приложиться к многоцелебным мощам святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, может любой человек, пришедший в храм», - добавили в епархии.

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Источник — фото Пензенской епархии
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Гость||

А за чем?

Гость||

Ну наконец то дождались!

Гость||

Не общество, а религия https://www.penzainform.ru/news/religion/

Мазилы!

Гость||

Не ждите чуда,чудите сами.

Гость||

И,что из за этого?Мир чтоли настанет, или больные выздоровят?Дедский сад.

Имя: Гость
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