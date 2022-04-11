Пензенцы смогут поклониться мощам Николая Чудотворца

В понедельник, 11 апреля, в областной центр привезут ковчег с частицей мощей святителя Николая Чудотворца. Об этом сообщили в Пензенской епархии.
Реликвию доставят в 11:00.
Поклониться ковчегу можно будет в Никольском храме (Ахуны, улица Коннозаводская, 32) ежедневно с 7:00 до 19:00. Мощи останутся в Пензе до 17 апреля.
Реликвия постоянно хранится в Казанском храме в Кузнецке. Туда ее передала итальянская маркиза Иммаколата Соларо дель Борго в июне 2013 года.
«Приложиться к многоцелебным мощам святителя Николая, Мирликийского Чудотворца, может любой человек, пришедший в храм», - добавили в епархии.
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