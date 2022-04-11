Красивые и яркие: пензенцев хотят удивить цветами на Московской

11.04.2022 | 18:56

Времени сидеть на лавочке у него практически нет, но несколько минут для того, чтобы рассказать о малых архитектурных формах он нашел. Директор муниципального предприятия Андрей Денискин следит за тем, как в центре Пензы, на Московской и в прилегающих скверах, завершают работы по установке скамеек. Перезимовали они на территории «Зеленхоза» и вот после ремонтно-покрасочных работ выходят в свет.

«Ориентировочно около 250 лавочек у нас будет установлено в центре города. Также возле каждой лавочки урна, кроме лавочек на площади Ленина - там устанавливаются кустарники», - рассказал директор МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» Андрей Денискин.

Спирею не спешат вывозить. По прогнозам синоптиков, во второй половине недели погода может испортиться. Так что горожане ловят моменты, заряжаясь позитивом на местах для посиделок, рассуждают о том, что еще необходимо в центре.

«Не хватает общественных туалетов. Это самое больное - их в принципе нет. В остальном все нормально», - отметил мужчина.

«Что-то можно добавить. Клумб побольше, чтобы цвело все и душу радовало», - предложила женщина.

Живого цвета добавят, но только чуть позже. Флористические проекты для оформления города готовы.

«Будут установлены вазоны на пешеходной зоне улицы Московской. Цветовая гамма разнообразная. Красивые и яркие цветы будут радовать до осени», - пояснил Андрей Денискин.

Информацию о том, каким растениям отдадут предпочтение, пока держат в секрете, чтобы в будущем удивить горожан.