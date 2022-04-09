Пензячка о затопленном подвале: Глубина - мне по плечам

09.04.2022 | 11:59

Пока жители области ожидают паводка, в дом № 43 на улице Ленина в Пензе уже пришла большая вода.

Мутная жижа стоит в подвале здания на высоте едва ли не в человеческий рост. В ней плавают бумажки, окурки и даже синий пластмассовый детский пистолет.

Видеозапись происходящего сделала жительница дома Мария Каштанова. На кадрах запечатлены ступени, уходящие прямо в жидкость, и стены с обнажившимися из-под осыпавшейся штукатурки кирпичами.

«В такой «заплыв» мы уходим уже в третий раз после Нового года. Управляющей компании у нас нет - после очередного такого потопа они от нас отказались. Никакая управляющая [организация] нас больше не берет. В жилинспекцию звонили неоднократно - сказали «ничем помочь не можем», потому что нет у нас управляющей компании. Приходится нам плавать», - комментирует видеофиксацию коммунальной разрухи пензячка.

По ее словам, уровень воды в подвале очень высокий. «Глубина там, наверное, метра полтора - мне по плечам», - уверяет Мария.

«Короче, живем мы здесь шикарно!» - завершила пензячка повествование.