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Общество

Пензячка о затопленном подвале: Глубина - мне по плечам

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Пока жители области ожидают паводка, в дом № 43 на улице Ленина в Пензе уже пришла большая вода.

Мутная жижа стоит в подвале здания на высоте едва ли не в человеческий рост. В ней плавают бумажки, окурки и даже синий пластмассовый детский пистолет.

Видеозапись происходящего сделала жительница дома Мария Каштанова. На кадрах запечатлены ступени, уходящие прямо в жидкость, и стены с обнажившимися из-под осыпавшейся штукатурки кирпичами.

«В такой «заплыв» мы уходим уже в третий раз после Нового года. Управляющей компании у нас нет - после очередного такого потопа они от нас отказались. Никакая управляющая [организация] нас больше не берет. В жилинспекцию звонили неоднократно - сказали «ничем помочь не можем», потому что нет у нас управляющей компании. Приходится нам плавать», - комментирует видеофиксацию коммунальной разрухи пензячка.

По ее словам, уровень воды в подвале очень высокий. «Глубина там, наверное, метра полтора - мне по плечам», - уверяет Мария.

«Короче, живем мы здесь шикарно!» - завершила пензячка повествование.

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Гость||

Хошь пей,хошь стирай.Да там ГТО можно сдать мамаша!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Управляющей компании у нас нет
Создавайте ТСЖ или переходите на непосредственную форму управления.

penzainform.ru писал(a):

В жилинспекцию звонили неоднократно - сказали «ничем помочь не можем»
Это шутка? Надо писать в жилищную инспекцию официальное письменное обращение и получать официальный письменный ответ.

Гость||

Кирпичная 4-х этажка , если воду не откачать может развалиться .Женщине надо писать заявление в прокуратуру и требовать возбуждения уголовного дела по статье 293 УК РФ Халатность.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

потому что нет у нас управляющей компании
Администрация города Пензы на такие бесхозные дома обязана назначать муниципальную УК. По видимому вы отборные терпилы.

Гость||

Рыбу разводите,пользуйтесь моментом.

Имя: Гость
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