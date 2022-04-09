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Общество

Пензенские общественники проверили условия содержания в ИВС

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В изолятор временного содержания члены Общественного совета при УМВД России по Пензенской области заходят заходят по собственной воле. Они прибыли сюда, чтобы выяснить, в каких условиях пребывают подозреваемые по уголовным делам.

Общественникам рассказали о бытовой обстановке, как организовано питание, что имеется в помещениях, где содержатся нарушители закона, как они ходят на прогулку. Кормят здесь трижды в день, выпускают гулять на час, предоставляют книги и газеты.

«Получили исчерпывающую информацию, как происходит сопровождение лиц, которые подозреваются в совершении преступлений и помещены сюда, каким образом организован их быт», - подвел итоги член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Всеволод Константинов.

«Пообщались с задержанными, предложений, жалоб и обращений к нам не поступило. Все довольны, все соблюдается, каких-то нареканий к сотрудникам мы не услышали», - добавила член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Дьячкова.

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Источник — ТРК «Наш дом», Дмитрий Трошин
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Гость||

Да если бы заключенные,что нибудь сказали про тюремную администрацию,их бы гнобить стали, сразу после отъезда комиссии...Самим не смешно, господа...?

Имя: Гость
Комментарий:

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