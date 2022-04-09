Пензенские общественники проверили условия содержания в ИВС

09.04.2022 | 16:30

В изолятор временного содержания члены Общественного совета при УМВД России по Пензенской области заходят заходят по собственной воле. Они прибыли сюда, чтобы выяснить, в каких условиях пребывают подозреваемые по уголовным делам.

Общественникам рассказали о бытовой обстановке, как организовано питание, что имеется в помещениях, где содержатся нарушители закона, как они ходят на прогулку. Кормят здесь трижды в день, выпускают гулять на час, предоставляют книги и газеты.

«Получили исчерпывающую информацию, как происходит сопровождение лиц, которые подозреваются в совершении преступлений и помещены сюда, каким образом организован их быт», - подвел итоги член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Всеволод Константинов.

«Пообщались с задержанными, предложений, жалоб и обращений к нам не поступило. Все довольны, все соблюдается, каких-то нареканий к сотрудникам мы не услышали», - добавила член Общественного совета при УМВД России по Пензенской области Наталья Дьячкова.