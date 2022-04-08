В Пензе простились с генерал-майором Александром Ивановичем Прониным

08.04.2022 | 19:17

У «Дома офицеров» собрались сотни пензенцев. У многих из них за плечами - десятилетия службы в органах внутренних дел. Все они пришли проститься с человеком-легендой. Именно так называют генерал-майора Александра Ивановича Пронина. Ему было 84 года.

«Очень жаль, что коварная болезнь вырвала его из жизни. Я думаю, все ветераны будут помнить о нем и вспоминать только лучшими словами», - отметил ветеран органов внутренних дел Василий Николаев.

«Генерал, который объективно относился ко всем сотрудникам независимо от политических соображений и высказываний. У него была точка зрения, что если человек заслуживает - значит, он заслуживает, а если виновен - значит, он виновен», - рассказал ветеран органов внутренних дел Николай Конаков.

Александр Иванович вошел в историю пензенской милиции как руководитель, который больше 15 лет возглавлял областное УВД. На его долю выпали лихие 90-е, когда криминогенная обстановка накалилась и требовала от стражей порядка четких и грамотных шагов в борьбе с преступностью. Несколько раз Пронин руководил операциями по освобождению заложников в колониях. Сохранились кадры, снятые съемочной группой 11 канала.

Именно при Александре Пронине была налажена связь представителей правоохранительных органов с прессой.

«Он понимал, что это проводники - люди, которые могут рассказать о милиции то, что никогда народ не узнает, именно посредники между органами внутренних дел и населением», - подчеркнула ветеран органов внутренних дел Марина Тимохина.

При Пронине приняли решение о строительстве здания УМВД на улице Пушкина. На его открытии он присутствовал, уже будучи на заслуженном отдыхе.

«Волевой, сильный, компетентный руководитель. Мы все скорбим об этой утрате. Вечная память», - произнес начальник УМВД России по Пензенской области Павел Гаврилин.