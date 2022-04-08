«Пензаэнерго» напоминает о мерах безопасности при сельхозработах

08.04.2022 | 09:37

В преддверии весенних сельскохозяйственных работ энергетики филиала ПАО «Россети Волга» - «Пензаэнерго» обращают внимание водителей и механизаторов аграрных предприятий на необходимость соблюдать правила дорожного движения и меры производственной безопасности.

Пренебрежение ими приводит к наездам автотехники, комбайнов и тракторов на опоры линий электропередачи. Повреждения высоковольтных и низковольтных электрических сетей вызывают не только нарушение снабжения электроэнергией населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных предприятий, социально значимых объектов, но и могут привести к пожарам и несчастным случаям.

Так, в 2021 году было зафиксировано два случая повреждения воздушных линий (ВЛ) в местах проведения сельскохозяйственных работ. В одном случае тракторист не справился с управлением и врезался в железобетонную опору ВЛ 110 кВ Тамала - Волчий Враг, во втором механизатор заснул за рулем трактора и наехал на опору ВЛ 110 кВ Титово - Пачелма.

В общей сложности без электроэнергии временно остались 49 населенных пунктов с населением свыше 10 тысяч человек, 30 социально значимых объектов. Благодаря оперативным действиям специалистов «Пензаэнерго» все потребители были запитаны в кратчайшие сроки.

Энергетики в очередной раз призывают водителей автотранспорта и сельских механизаторов строго выполнять требования ПДД, при движении вблизи линий электропередачи соблюдать скоростной режим, исключать резкие маневры и выполнять предписания по ограничению габаритов высоты.

Руководителям хозяйствующих субъектов следует помнить о том, что производство работ в охранных зонах ЛЭП в обязательном порядке должно заблаговременно согласовываться с электросетевой компанией.

Запрещается приближение к поврежденным опорам ЛЭП, оборванным проводам на расстояние менее 10 м. При обнаружении поврежденного оборудования необходимо незамедлительно сообщить в РЭС или в единый контакт-центр ПАО «Россети» по телефону 8 (800) 220-0-220.