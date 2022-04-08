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Общество

Олег Мельниченко отметил ключевые темы выступления Михаила Мишустина

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В пятницу, 8 апреля, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко прокомментировал выступление председателя Правительства РФ Михаила Мишустина, который накануне представил в Госдуме ежегодный отчет.

По мнению главы региона, в своей речи Михаил Мишустин затронул темы, которые всегда актуальны: экономика, здравоохранение, социальная поддержка населения, жилищное строительство.

«Михаил Владимирович отметил, что ключевые экономические показатели уже вышли на допандемийный уровень: на 4,7% увеличился объем ВВП. До 4,3% упал уровень безработицы - это исторический минимум для современной России. Важно отметить, что уровень безработицы в Пензенской области за 2021 год даже ниже среднего по России - 4,1%. И мы приложим все усилия, чтобы эта цифра стала еще меньше», - пообещал Олег Мельниченко.

Что касается здравоохранения, то в 2021 году в России отремонтировали более 1 000 поликлиник, закупили свыше 37 000 единиц медоборудования, 5 500 спецавтомобилей. В регионы поставили более 1 600 машин скорой помощи.

Глава правительства затронул и тему санкций, заверив, что российской экономике необходимо полгода, чтобы перестроиться. При этом все меры соцподдержки не только сохранят, но и увеличат, соцвыплаты и пенсии проиндексируют, МРОТ и прожиточный минимум поднимут.

В 2021 году свои жилищные условия улучшили 4 миллиона россиян, что является рекордом по сравнению даже с советским периодом. Более 130 000 человек переехали по программе расселения аварийного жилья.

«Абсолютно согласен, что социальная поддержка населения - одна из ключевых задач как страны, так и субъектов РФ. Мы заложили соцподдержку в основу новой стратегии нашего региона, которую приняли в прошлом году. Я придерживался и придерживаюсь мнения, что это крайне важно, без этого регион просто не сможет существовать. Пензенцы - наше основное богатство.

Столкнувшись с тяжелыми санкциями, Россия тем не менее сохраняет все программы соцподдержки населения на прежнем уровне и даже работает на их увеличение. Это же касается и других сфер жизни. Уверен, что мы на правильном пути», - подчеркнул Олег Мельниченко.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — фото pnzreg.ru
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Гость||

Мммдяя...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

социальная поддержка населения - одна из ключевых задач как страны, так и субъектов РФ
Где выплаты инвалидам и пенсионерам?

Гость||

по лекарствам - когда импортозаместят?

Хромой Гончар||

Ставки по нищенским депозитам сегодня упали на 3%

Гость||

А у тебя что " лимон " лежит на депозите? Хотел справить новые берцы и обновить нижнее белье с носками, да?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

В 2021 году свои жилищные условия улучшили 4 миллиона россиян, что является рекордом по сравнению даже с советским периодом. Более 130 000 человек переехали по программе расселения аварийного жилья.
А сколько не улучшило и ипотека раньше была не доступна а теперь вообще что жилье с такими ценами что ипотека с таким процентом золотые и еще более не доступные

Гость||

А в Пензенской области какие успехи?

Хромой Гончар||

Гость писал(а):

> А у тебя что " лимон " лежит на депозите? Хотел справить новые берцы и

> обновить нижнее белье с носками, да?

--------------------------------------------------------------

Гробовые тают. Хотелось бы на оградку и гранитный камень с буковками.

Гость||

(До 4,3% упал уровень безработицы - это исторический минимум для современной России.) А известна ли господину мишустину истинная цифра скрытой безработицы? Мы сомневаемся в этом.

Гость||

АДМИН - РУКА В МАЗОЛЯХ?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

на 4,7% увеличился объем ВВП. До 4,3% упал уровень безработицы - это исторический минимум для современной России.
Грандиозные достижения Росстата!

Имя: Гость
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