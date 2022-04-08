Банк «Кузнецкий» предлагает ипотеку с господдержкой

08.04.2022 | 16:44

Клиенты банка «Кузнецкий» могут подать заявку на участие в программе ипотечного кредитования на первичном рынке на новых условиях. Заключение сделок возможно с 7 апреля 2022 года.

Госпрограмма льготной ипотеки предусматривает покупку возводящейся или готовой квартиры у застройщика. В ней может принять участие любой гражданин РФ вне зависимости от семейного положения и социального статуса.

В соответствии с новыми условиями госпрограммы максимальная сумма льготного кредитования составит 12 млн рублей на покупку жилых помещений, расположенных на территориях Московской и Ленинградской областей, 6 млн - на покупку в остальных регионах России.

Базовая ставка - 10% годовых. Размер первоначального взноса начинается от 15%, максимальный срок кредита - 30 лет.

Более подробную информацию можно получить в любом офисе банка «Кузнецкий», на официальном сайте www.kuzbank.ru или по телефону 8 (800) 100-64-10.

Банк «Кузнецкий» учрежден как общество с ограниченной ответственностью и зарегистрирован Банком России 26 октября 1990 года под № 609, 19 января 2012-го преобразован в открытое акционерное общество «Банк «Кузнецкий», а 17 сентября 2015-го - в публичное акционерное общество.

Банк «Кузнецкий» включен в реестр банков - участников системы обязательного страхования вкладов 14 января 2005 года под № 428. Лицензия на осуществление банковских операций № 609 выдана Банком России 12 ноября 2018 года.