Сетевое издание|18+|Четверг|7 апр 2022|19:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+13oC
+14oC
Завтра | Облачно |
 

Общество

В Пензе неизвестные украли подснежники из ботанического сада

Печать
Telegram

Первоцветы только распустились, а их тут же похитили. Некто выкопал хрупкие растения, орудуя не на одном месте. Биологи отмечают: работал непрофессионал, и украденное вряд ли приживется.

«Это луковичные растения, размножаются они и пересаживаются в состоянии покоя. Когда растение отцветет, засохнет, его можно выкопать, разделить эти луковицы и пересадить. Погубили», - рассказала биолог ботанического сада Галина Можаева.

Сотрудники расстроены, поскольку такое растение в естественной среде в Пензенской области не встречается. Его родина - юг Европы, Кавказ. Придется ждать, когда утрату восполнит сама природа.

Галантусы в ботаническом саду распускаются раньше всех первоцветов. Именно за ними в сказке «12 месяцев» мачеха отправляла в лес падчерицу.

Пока на большей части ботанического сада лежит снег, но уже в ближайшие недели специалисты ждут появления других бутонов.

«Первоцветов у нас, конечно, много, они друг за другом появляются. Следом после галантусов появятся сциллы, или пролески. Есть у нас в коллекции хионодоксы, пушкиния, крокусы - большая коллекция разных сортов», - перечислила Галина Можаева.

Биологи намерены найти похитителя подснежников собственными силами. Место, где растут цветы, попадает в зону видимости камеры, установленной на административном здании.

 Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform 

Источник — ТРК «Наш дом», Юлия Дудоладова
0
0
0
 
Гость||

Вот таким в руки насрать и морду начистить...

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Биологи намерены найти похитителя подснежников собственными силами. Место, где растут цветы, попадает в зону видимости камеры, установленной на административном здании.
Смех! Вся Фонтанная площадь под прицелами камер. Но никто и никого не находит.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2022

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С. Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте