В Пензе неизвестные украли подснежники из ботанического сада

07.04.2022 | 18:37

Первоцветы только распустились, а их тут же похитили. Некто выкопал хрупкие растения, орудуя не на одном месте. Биологи отмечают: работал непрофессионал, и украденное вряд ли приживется.

«Это луковичные растения, размножаются они и пересаживаются в состоянии покоя. Когда растение отцветет, засохнет, его можно выкопать, разделить эти луковицы и пересадить. Погубили», - рассказала биолог ботанического сада Галина Можаева.

Сотрудники расстроены, поскольку такое растение в естественной среде в Пензенской области не встречается. Его родина - юг Европы, Кавказ. Придется ждать, когда утрату восполнит сама природа.

Галантусы в ботаническом саду распускаются раньше всех первоцветов. Именно за ними в сказке «12 месяцев» мачеха отправляла в лес падчерицу.

Пока на большей части ботанического сада лежит снег, но уже в ближайшие недели специалисты ждут появления других бутонов.

«Первоцветов у нас, конечно, много, они друг за другом появляются. Следом после галантусов появятся сциллы, или пролески. Есть у нас в коллекции хионодоксы, пушкиния, крокусы - большая коллекция разных сортов», - перечислила Галина Можаева.

Биологи намерены найти похитителя подснежников собственными силами. Место, где растут цветы, попадает в зону видимости камеры, установленной на административном здании.