«Русмолко» контролирует качество сырья в собственных лабораториях

07.04.2022 | 12:31

В «Русской молочной компании» с целью контроля качества сырья для производства кормов для крупного рогатого скота, зерна и семенной продукции действуют две производственно-технологические лаборатории.

Лаборатория на семенном заводе в Башмаковском районе была запущена в 2017 году. За это время в ней было проведено более 100 тысяч исследований. Оборудование позволяет делать различные анализы, среди которых натура зерна, влажность, засоренность, наличие примесей, чистота семян и другие.

В арсенале имеется современное оборудование, в том числе сушильные машины мощностью 20 тонн в час каждая и растильный шкаф для определения всхожести семян. Лаборатория может ежечасно во время подготовки семян к посеву производить их анализ, а в период уборочной кампании определять влажность и засоренность зерна.

Производственная диагностическая лаборатория в Пачелмском районе служит для контроля качества сырья, поступающего на элеватор «Русмолко»: зерна, семян, бобовых культур. Мощности позволяют проводить десятки различных видов исследований. Специалисты лаборатории проверяют соответствие зерна и семян нормам и стандартам качества при их отгрузке и приемке, следят за сохранностью, контролируют процессы обработки. На основе проведенных анализов лаборатория выдает документы и отчеты по качеству проверенного материала.

Помимо этого специалисты изучают передовые приемы с целью улучшения работы подразделения. Профессионализм сотрудников лабораторий позволяет осуществлять грамотный контроль сырья и готовой продукции в непрерывном режиме. Они ежегодно проходят тренинги, обучаясь обращению с приборами и осваивая использование технологий, что позволяет обновлять знания в соответствии с последними разработками и применять их в текущей деятельности компании «Русмолко».

Кроме того, для обеспечения поголовья крупного рогатого скота качественными кормами «Русмолко» приобрела современный анализатор кормов и зерна, способный за одну минуту с высокой точностью проверить качество сырья. Анализатор измеряет массовую долю влаги, крахмала, сырого протеина, клетчатки и других компонентов (количество градуировок - 44). Прибор позволяет проводить анализ в любых условиях в режиме реального времени, результаты доступны уже через 60 секунд, а время пробоподготовки сведено к минимуму.