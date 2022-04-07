Пензенцам объяснили, может ли ребенок купить в аптеке лекарство

07.04.2022 | 16:06

В четверг, 7 апреля, в Управлении Роспотребнадзора по Пензенской области рассказали о том, можно ли продавать лекарства детям.

На днях в редакцию сетевого издания «ПензаИнформ» поступил такой вопрос от читательницы: «Внуку не продали в аптеке лекарство. Я ему написала название на бумажке, но не дали. Сказали, что детям продавать лекарства не положено. Это законно разве? Парню, если что, 11 лет».

Обращение женщины было направлено специалистам РПН, которые в своем ответе подчеркнули, что покупка лекарств в аптеке сопряжена с рядом ограничений.

«Законодательство РФ не содержит прямых запретов на продажу лекарственных средств несовершеннолетним. Вместе с тем следует отметить, что возможность заключения договоров купли-продажи гражданами определяется объемом их право- и дееспособности», - говорится в поступившем документе за подписью замруководителя Александра Крымова.

По Гражданскому кодексу РФ подростки в возрасте от 14 до 18 лет вправе самостоятельно совершать мелкие бытовые сделки, малолетние дети от 6 до 14 лет тоже.

«Однако спорные ситуации, является ли сделка мелкой бытовой, судьи решают в индивидуальном порядке, руководствуясь обстоятельствами дела и собственными убеждениями. Очевидно, что к ним могут быть отнесены сделки, предметом которых являются спиртные напитки и наркотические средства. Следовательно, можно сделать вывод, что отпуск лекарств несовершеннолетним должен осуществляться аптечными учреждениями согласно назначению препаратов.

Так, например, покупка пластыря не вызывает никаких сомнений и может быть признана мелкой бытовой сделкой. Приобретение же лекарственного средства, способного при неправильном использовании нанести вред здоровью и жизни ребенка, суд вряд ли сочтет мелкой бытовой сделкой. Он может посчитать, что в этом случае необходимо письменное согласие законных представителей подростка 14-18 лет, а если ребенку нет 14 лет, то покупать препарат должны сами законные представители», - подчеркнул Александр Крымов.