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Общество

Горводоканал оснастил аварийные бригады современным оборудованием

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В Пензе ООО «Горводоканал» продолжает работу по повышению культуры производства и техническому оснащению сотрудников современным инструментом.

Так, в целях соблюдения регламента затяжки хомутов были закуплены новые динамометрические ключи. Инструмент позволяет выполнять затяжку резьбовых соединений с точно определенным значением момента силы.

«Будем постепенно перестраивать работу с учетом применения наилучших доступных технологий. Это необходимо для повышения качества работ и оптимизации производственных процессов», - подчеркнул технический директор водоканала Алексей Иванов.

Сотрудники участка по ремонту сетей водопровода уже получили динамометрические ключи. В дальнейшем ООО «Горводоканал» продолжит обеспечение работников современным инструментом и новой спецтехникой.

Ранее Горводоканал оснастил аварийные бригады специализированными толщиномерами для определения степени износа трубопроводов. Инструмент доказал свою эффективность, принято решение о дополнительной закупке для предприятия еще порядка 20 толщиномеров.

Кроме того, в конце 2021 - начале 2022 года были приобретены современные гидродинамические машины для повышения оперативности устранения засоров на сетях водоотведения.

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