В Пензе застройщиков заставили починить заборы на площадках

06.04.2022 | 17:07

На планерке, прошедшей в среду, 6 апреля, в администрации Пензы, обсуждалось соблюдение застройщиками правил благоустройства, в том числе ограждение строительных площадок.

Речь шла и об участках, на которых пока не ведутся работы и где нередко возникают стихийные свалки.

Так, в Октябрьском районе с начала года выдано застройщикам шесть предписаний. Составлено два протокола за нарушение целостности заборов на улицах Серпуховской и 65-летия Победы, после чего ограждения были восстановлены.

В Ленинском районе за ненадлежащее состояние ограждений ответственность понесли владельцы участков на Суворова, 173; Гоголя, 42а; Кирова, 22.

В Первомайском районе направлены письма с требованием привести в порядок заборы на Высокой, 14, а также на пересечении улиц Свердлова и Богданова.

В Железнодорожном районе решается вопрос с ограждением недостроя на Казанской, 52. Местные жители не раз жаловались, что в здание проникают дети, используя его для игр, а также асоциальные элементы.

Сейчас собственник объекта ограничил свободный доступ. На первом этаже металлическим профлистом закрыты оконные и дверные проемы, установлены решетки.

«К майским праздникам все строительные площадки должны соответствовать требованиям», - цитирует пресс-служба мэра Александр Басенко.